Tražio se novi trener Partizana! Duljaj otkrio kako je sačuvao posao u Humskoj!

Trener Partizana Igor Duljaj pričao o pripremljenom otkazu u Humskoj.

Fudbaleri Partizana dugo su bili na prvom mjestu u Superligi, ali ni to nije bilo dovoljno da Igor Duljaj čvrsto drži poziciju šefa stručnog štaba. Pred 30. kolo Superlige nekadašnji fudbaler i sada trener tima iz Humske otkrio je da mu se smjena u Partizanu pripremala i tokom boravka u Sloveniji, gdje su crno-bijeli odrađivali pripreme.

Zapravo, Duljaj je siguran da su mu otkaz u klubu spremali prije početka sezone, dok je još sklapao tim za tekuću sezonu. Iako ove sezone na domaćoj sceni sa Partizanom beleži rezultate iznad očekivanja, trener crno-bijelih svjestan je šta se dešavalo prije nekoliko mjeseci.

"Kada se vratim unazad, još od priprema u Sloveniji postojale su indicije, da ne imenujem šta i kako, da se već tražio novi trener Partizana. Generalni direktor je imao pritisak da me smeni, da neko drugi dođe, ja to znam", rekao je Igor Duljaj i dodao: "Mene je donekle zaštitilo moje ime, odnosno, to što sam ostavio trag u Partizanu kao igrač. Da nije bilo toga, poslije Slovenije i onih utakmica koje smo imali, ja ne bih sjedio ovdje. Tada bih bio smijenjen."

Novi Pazar će u Humsku doputovati sa četvrtim trenerom u sezoni, dok TSC i drugu sezonu uzastopno završava sa Žarkom Lazetićem na klupi. Po mišljenju Igora Duljaja, to je dobar primjer u srpskom fudbalu.

"To je istina, ali kada pričamo o Žarku - on je fantastičan trener. Ljudi u klubu su prepoznali da odlično radi svoj posao. To se poklopilo. Ima podršku, a on na to vraća na najbolji mogući način. Igrao je Evropu, afirmisao dosta igrača koje je klub mogao da proda, što je nekada za TSC bilo veoma teško. Stabilan su klub, imaju svoj sistem, svoj program, a Žarko im vraća na najbolji način", zaključio je šef struke u Partizanu.