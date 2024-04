Povrede, post i neiskustvo - šta sve muči Partizan?

Igor Duljaj odgovarao je na pitanja medija pred meč sa Voždovcem.

Partizan ne odustaje od borbe za titulu, ima 64 boda, četiri manje od Crvene zvezde i želi da nastavi trku. Da bi u tome uspio moraće da pobedi Voždovac na "krovu" i da upiše tri boda (srijeda, 16.55). Potvrdio je to i Igor Duljaj.

Ima samo riječi hvale na račun rivala.

"Očekujem tešku utakmicu, imamo u vidu da Voždovac od početka drugog dijela sezone nema pobjedu i to nas tjera da budemo dodatno oprezni, bez obzira na rezultatske neuspjehe. Bili su na nivou u mnogim utakmicama. Protiv TSC-a su izgubili sa 2:0, ali njihova igra pokazuje da mogu da budu nezgodni iako su mlad tim. Posebno na svom terenu, vještačka trava, nemaju šta da izgube. Skoncentrisani smo samo na naredni meč. Vjerujem da kolega, koji je najmlađi u našoj ligi, da će da se pripremi dobro za ono što ga očekuje. Naš cilj su tri boda", počeo je Duljaj.

Vjeruje da se rival neće zatvoriti i da će navijači moći da uživaju u spektaklu.

"To je ekipa koja će vjerovatno igrati visok presing, ima dosta dominantnih, agresivnih igrača, to je njihov stil. Radujem se otvorenoj igri, ako tako bude imaće i jedan i drugi tim prostor za igru. Publika će imati šta da vidi. Nama je izuzetno važna ta utakmica, jer sa njima igramo poslije i u Kupu. Međutim, razmišljamo samo o narednoj meču. Imamo neke probleme sa povredama, ne možemo da računamo na Saldanju. Na treningu ću vidjeti stanje Natha i Zahida koji nisu trenirali dva dana."

Namučio se Partizan u prethodnom kolu protiv Spartaka.

"Uvijek kada se dobije meč, tada pravim analizu, kada se izgubi, onda se zna zašto je izgubljeno. Važno je da se ne izgubi samopouzdanje. Poslije utakmice sam rekao da su bili opterećeni rezultatima koji su prethodili našem meču. Htjeli ili ne, imaju pritisak. Imate dosta igrača koji imaju mali broj godina, recimo Kovačević sa 19, Severina i Goh sa 22, Kastiljo 20, Baždar je počeo sa 20, ušao je mali Trifunović. I teško je očekivati od njih da igraju na rezultat. Iskusnijim igračima sam rekao da moraju da im pomognu. Ovo je Partizan, treba da se igra i živi pod pritiskom. Prije ili kasnije će izaći iz ovoga bolji i jači."

Spomenuo je ponovo povrijeđenog Saldanju.

"Svaki dan mi šalje izvještaj šta radi, procedure i slično, posljednji put mi je rekao da se očekuje sredinom mjeseca, što je brzo ako se uzme u obzir povreda. Nisam ljekar, poslušao sam ono što je rekao, vidjećemo kako će biti kada krene da trenira sa ekipom. Toliko radi na sebi, 10 sati dnevno, što procedure oko terapija, što oko treninga. To pokazuje koliko ulaže u sebe i koliko želi da se vrati na teren i da pomogne."

Gajas Zahid i Bibras Natho poštuju Ramazan, poste i Igor zna da to može da bude problem da izdrže svih 90 minuta.

"Nemam takva iskustva, teško je, poštujem svačiju odluku. Imaju svoja iskustva, nije toliko toplo, pa im nije još teže. Biće lijepo vrijeme, biće im lakše ako budu u protokolu. Sve zavisi od treninga. Juče ni dva dana prije toga nisu bili u trenažnom procesu."

Pohvalio je Bojana Kovačevića.

"Mlad igrač koji ima dosta prostora za napredak, došao je u Partizan i ima prostor za napredak i razvoj. Biće mu to odskočna daska i njemu i nekim drugima. Pred njim je lijepa budućnost. Bez obzira što je mlad, ima karakter, vrijedno radi i uvjeren sam da će se evropski klubovi za njega boriti u bliskoj budućnosti."

Jedno od pitanja odnosilo se na veštački teren na vrhu tržnog centra.

"Većina njih je igrala na tom terenu, dobro je da neće biti blata, lošeg terena. Opet, kretanja su drugačija, igrači se drugačije zaustavljaju, nema tu razloga da se žalimo. To je jedna utakmica, htjeli ili ne moraju da se adaptiraju što prije."

Frenk Kanute u prvom dijelu šampionata bio je praktično starter, sada su se stvari promijenile i "zakucan" je za klupu.

"Nije prošao pripreme, imao je probleme sa koljenom. Razgovarali smo, rekao sam mu da pojača rad, da igrači koji su prošli pripreme imaju prednost, ali da ne znači da smo se odrekli njega. Čekam momenat, priliku, to će se pojaviti prije ili kasnije i mora da bude spreman za to. Radi on vrijedno, kao i ostali koji treniraju i svi su sebe stavili u interes tima. Ima još mečeva do kraja sezone, igraće se na svaka tri-četiri dana i svako od njih dobiće šansu i moraju da je iskoriste, svako od njih očekuje da će biti starter u nekoj od utakmica."

Ne želi povrede da koristi kao alibi.

"To je fudbal, povrede, umor, sve je to sastavni dio sporta. Nema takve situacije samo Partizan, imaju i drugi klubovi slične probleme. April će da pokaže koji je maksimum ove generacije Partizana. Dosta smo učinili, uradili u prethodnom periodu i sada kada je najteže treba da budemo pravi. Od igrača tražim da bez obzira na situaciju i okolnosti, da smo u obavezi zbog navijača, ljudi koji dolaze na stadion, da moramo da se borimo za dres Partizana do kraja."

Još jedan od talentovanih igrača o kojima se priča je Nikola Miličić (19). "Vratio se poslije dva mjeseca od operacije meniskusa, daleko je to od željenog nivoa, postoji strah, biće mu potrebno vrijeme da se vrati u formu. Najbolji način za to je naporan rad, polako ulazi u rad sa timom, strah postoji i to je normalno. Žao mi je što nemamo prostor za prijateljske mečeve gdje bismo mogli da razbijemo taj strah. Ako bude prostora, to bi moglo krajem mjeseca ili početkom maja."

Za kraj je upitan i o predstojećem ljetnom prelaznom roku.

"Ako napravimo analizu u posljednjih nekoliko godina i velike transfere, to su Pavlović, Ilić, pozicije gdje je Partizan uspio da razvije mlade igrače i da napravi dobre transfere. Kovačević i Miličić su na dobrom putu. Ali, vrijeme i fudbalska pijaca određuju ko koliko vrijedi", zaključio je Duljaj.







