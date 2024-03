"Dug Partizana je 50 miliona evra!" Aleksandar Vučić: Od danas su na putu ozdravljenja

Aleksandar Vučić govorio je o finansijama u Fudbalskom klubu Partizan kome je Vlada Srbije pomogla da naredne sezone igra UEFA takmičenja.

Izvor: ATA Images/Damir Dervišagić

Vlada Srbije pomogla je Partizanu i preko Fudbalskog saveza Srbije (FSS) uplatila je crno-bijelima 3,2 miliona evra kako bi mogli da dobiju evrolicencu za narednu sezonu. To je danas potvrdio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je tokom obraćanja naveo da sistem u klubu mora da se mijenja, a da će eksperti "ogoliti" njihove finansije i pronaći pravi program.

"Nadam se da će se izvući. Užasno je stanje u finansijama FK Partizan, nije ni sjajno u FK Crvena zvezda, ali je ona prodavala mlade igrače i igrala veća takmičenja. Omogućili smo im da igraju Evropu sa 3,2 miliona evra, da bi mogli da šutiraju loptu u Evropi, ali ono što je dobra stvar je da prvi put rukovodstvo prihvatilo da naši eksperti u potpunosti ogole finansije i da sagledaju i naprave stvarne programe. I to ne kako da se preživi šest mjeseci nego kako da se napravi program ozdravljenja Partizana", naglasio je Vučić.

"To je prvi korak, ali veliki i poslije mnogo godina kako sam ih molio. Već sada mogu da kažem da su na putu ozdravljenja, ali to će biti dug i težak proces. Situacija je veoma teška. Taj dug je preko 50 miliona evra, za Zvezdu je manji od toga, ali i da je toliki bi bio mnogo lakše podnošljiv. Vjerujem da je ovaj prvi korak može doprinijeti ozdravljenju i to smo pokazali već u državi. Moraće više pažnje da posvete omladinskim selekcijama jer se danas kupuju samo mladi igrači i tu je u pravu trener Partizana kada kaže da je to zakazalo. Mora cijeli biznis model da se promijeni i ljudi moraju da budu spremni za to. Ako se budu uredno i pošteno ponašali, oni su na putu ozdravljenja", zaključio je Vučić.

