Kad Partizan ne pobijedi, to je smak svijeta! Lalatović pred dolazak u Humsku: "Pa jeste smiješno"

Trener Spartaka iz Subotice Nenad Lalatović govorio pred gostovanje Partizanu.

Izvor: Youtube/FK SPARTAK ŽDREPČEVA KRV/printscreen

Superliga Srbije u fudbalu nastavlja se utakmicama 27. kola, a nakon reprezentativne pauze u martu odmah nas čeka klasik. Na gostovanje Partizanu u Humsku stiže Spartak iz Subotice, što znači i još jedan susret navijača crno-bijelih i Nenada Lalatovića.

Trener Partizana Igor Duljaj pozvao je na smirivanje strasti, a i Lalatović je na konferenciji govorio o tome.

Nakon što je najavio meč protiv Partizana, koji je do prije dvije runde bio lider na tabeli elitnog ranga srpskog fudbala, Nenad Lalatović je sasvim slučajno nasmijao nekog u publici. Zbog toga ni on nije mogao da sakrije osmijeh sa lica, pa je razgovor sa predstavnicima medija prošao u veoma dobrom raspoloženju.

"Ne treba puno trošiti riječi, igramo protiv Partizana. O njima sve govori kako igraju u posljednjih godinu dana, od kako je došao moj kolega Igor Duljaj, moj veliki prijatelj. Igor Duljaj i ja se znamo još iz igračkih dana, igrali smo zajedno u Šahtjoru, bili smo komšije i viđali se svaki dan. Jako mi je drago zbog njega što bilježi dobre rezultate, do prije dva kola je bio prvi na tabeli i to govori o snazi njegovog tima. Pogledao sam posljednje utakmice, ovo što su kiksnuli protiv Lučana i Kruševca. Kako su kiksnuli protiv Kruševca još mi nije jasno, evo sad prije nego što ću doći sam pogledao svih 90 minuta, analizirao ih. Imali su fenomenalne šanse, Partizan je tim koji ima sjajne pojedince koji jednim potezom mogu da riješe utakmicu", počeo je na konferenciji Nenad Lalatović.

Svjestan je Lalatović da će tribine biti dobro popunjene, a da dio navijača dolazi zbog njega, kako bi nastavio "rat" koji već godinama traje. Uglavnom je Nenad Lalatović imao vreo doček u Humskoj, bez obzira na to koji je tim vodio protiv Partizana.

"Igramo kod njih i apsolutni su favorit, ako bilo šta napravimo to će biti iznenađenje. Mnogi ljudi očekuju pobjedu Partizana. Ja vjerujem u svoj tim, vjerujem da možemo da napravimo iznenađenje na stadionu Partizana, iako očekujem da će biti mnogo ljudi koji će doći da podrže Partizan, ali i da mene napadaju", rekao je Lalatović i izazvao smijeh nekoga u publici! "Pa jeste smiješno! Ja sam na sve to spreman", dodao je Nenad Lalatović uz osmijeh i zatim nastavio konferenciju za medije.

Najava meča protiv Partizana u Beogradu. Izvor: Youtube/FK SPARTAK ŽDREPČEVA KRV

Ipak, trener Subotičana ističe da postoji šansa da Spartak stvari dobar rezultat u Beogradu. To bilo kao smak svijeta u srpskom fudbalu, ali nije nemoguće... "Kažem, jedva čekam da počne utakmice. Da počne, da se završi i ako da veliki Bog da se mi vratimo u našu Suboticu neporaženi. Biće jako teško, moji igrači moraju da uđu u utakmicu maksimalno hrabro i angažovano, da ispune sve ono što ja očekujem od njih, a to je da izdržimo priitisak prvih 20 minuta. Ako to uspijemo, imamo dobre šanse da napravimo pozitivan rezultat. Kažem još jednom da je Partizan fenomenalan, sjajan, sa sjajnim igračima na svim pozicijama. Favoriti su, ali ne idemo sa bijelom zastavicom. Idemo da se nadmećemo, pokušamo da damo svoj maksimum jer mi nemamo šta da izgubimo. Ako Partizan pobijedi to je nešto sasvim normalno. Kad Zvezda i Partizan pobijede u Srbiji to je sasvim normalno, kad ne pobijede to je smak svijeta. Moji igrači nemaju šta da izgube, mogu samo da dobiju", zaključio je Nenad Lalatović.

Tokom prvog dijela sezone Partizan je ubjedljivo slavio u Subotici, gdje je bilo 3:0 u korist crno-bijelih. Svi pogoci postignuti su u finišu meča, u razmaku od samo 11 minuta. Svetozar Marković zatresao je mrežu u 70. minutu, Gajas Zahid sedam minuta kasnije, a Mateuš Saldanja u 81. minutu postavio konačan rezultat. Pogledajte tabelu Superlige: