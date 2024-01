I moj tata bi osvojio titulu sa Zvezdom! Lalatović "pecnuo" Bahara: Ko iz Izraela pravi razliku u Evropi!?

Nenad Lalatović govorio o "vječitim" rivalima nakon što je sjeo na klupu Spartaka.

Izvor: MN PRESS

Nenad Lalatović se nedavno vratio u srpski fudbal i od njega smo navikli da uvijek govori "bez dlake na jeziku", a tako je bilo i kada je upitan da prokomentariše dešavanja u svom nekadašnjem klubu Crvenoj zvezdi. Bio je i igrač i trener crveno-bijelih, pa je za njega veliko iznenađenje što je jesen u Superligi Srbije protekla u znaku Partizana, lidera domaćeg prvenstva.

"Za mene je iznenađenje , kao i vjerovatno za cijelu Srbiju, što je Partizan prvi. Ne iz razloga da ih ja nešto omalovažavam, taman posla. Imaju kvalitet, i igrački i trenerski, pošto je Duljaj uradio veliki posao. Pobijedili su Zvezdu i vratili su se na prvu poziciju, ali sam očekivao da jesenji šampion bude Zvezda", ispričao je Lalatović za Mozzart Sport i dodao da je ovo najzanimljivije prvenstvo u posljednjih 12 godina, ali da vjerovatno Partizan neće uspjeti da izdrži do kraja i osvoji titulu.

Zbog čega to Lalatović misli? Vjeruje da je to zato što Zvezda više nema obaveze u Evropi i biće fokusirana na Superligu, dok isto tako vjeruje da ima i najjači tim u Srbiji: "Ko god da je trener poslije Bahara, tačno da je došao moj tata u Zvezdu, osvojiće titulu. Razlozi su prosti: Zvezda ima najveći budžet i najveću rotaciju unutar tima. Da li je to Vladan Milojević ili tamo neki Petar Petrović, nije ni važno. Osvojiće titulu. Mada svi mi kojima je Zvezda bliža, moramo da budemo prizemni. Partizan im je ove godine ozbiljan konkurent. Zvezda jeste favorit, ali je Partizan kao kolektiv bolji", poručuje Lalatović i dodaje da je Saldanja najbolji stranac u ligi, ali da ni to nije dovoljno crno-bijelima.

Što se tiče Baraka Bahara, od koga je Lalatović jedino izgubio kao trener Spartaka na domaćem terenu (1:4), ističe da se Zvezda previše "zaljubila" u njega: "Ja ga poštujem, ali nije on došao iz Francuske, Italije... Nego iz Izraela. Možete li da navedete jednog igrača iz Izraela koji pravi razliku negdje u Evropi? Oni u Zvezdi su se zaljubili u njega dok je radio tamo. I to je to. U pripremnom periodu su bili odlični ali se u obzir mora uzeti činjenica da su im rivali bile umorne ekipe. To nisu bili realni rezultati. Pobjede možda jesu, ali rezultati - ne".