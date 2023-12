Nenad Lalatović: Duljaj do tri ujutru gledao Šešelja i Slobu, Zvone poludi, pa viče 'gasi bre to'!

Nenad Lalatović pričao je prije dvije godine o tome da će Duljaj biti trener Partizana i pogodio je, dok se u istom intervjuu prisetio i anegdota iz igračkih dana u Šahtjoru.

Izvor: MN PRESS

Igor Duljaj je ove sedmice ostvario najveću pobjedu u trenerskoj karijeri pošto je u 171. "vječitom" derbiju svoj Partizan vodio do zasluženog trijumfa protiv Crvene zvezde (2:1). Sjajno je pripremio utakmicu i uložio mnogo energije, baš kao što je to bilo u najboljim igračkim danima - dok je blistao u dresu Šahtjora iz Donjecka. Tamo ne samo da je postao bolji igrač, nego i čovjek o čemu su često svjedočili njegovi prijatelji Dario Srna i Nenad Lalatović.

Upravo je Srna bio u Humskoj i čestitao je Duljaju na sjajnoj predstavi, dok je sigurno i Lalatović presrećan zbog svog prijatelja i cimera sa kojim je proveo divne dane u Ukrajini. Baš u razgovoru sa kolumnistom MONDA Nebojšom Petrovićem prije dvije godine, Lalatović je pričao da će Duljaj biti ozbiljan trener - dok je bio "samo pomoćnik" Aleksandra Stanojevića.

"Duljaj je jedna radilica, momak o kome ne treba trošiti riječi. Toliko posvećen fudbalu da je dolazio dva-tri sata prije svakog treninga, radio u teretani, ostajao i poslije treninga...", kazao je Nenad Lalatović i gotovo proročki najavio da če doći trenutak kada će Duljaj postati trener: "Davao je primjer kako treba da se ponaša vrhunski profesionalac.Stanojević je napravio fenomenalan potez što ga je uvrstio u stručni štab Partizana, jer je Duki čovjek od povjerenja. Želim mu da jednog dana preuzme ulogu šefa stručnog štaba i da dogura daleko u trenerskoj karijeri".

A, kako su družili u Šahtjoru? Naravno, Lalatović je bio pun anegdota: "Duljaj je uživao da gleda kako se Vojislav Šešelj i Sloba Milošević brane bez advokata pred haškim tribunalom. Ostajao bi do tri sata noću prikovan za televizor, čime je silno nervirao našeg brata Zvoneta Vukića (smijeh). Ovaj nikako nije mogao da zaspi i kad mu prekipi, ustane i razdere se ’gasi bre to već jednom, oka nisam sklopio’ (smijeh)… A Duki kaže ’vidi ga ovaj’… I ja sam obožavao te emisije jer sam se kao dijete divio govorima i mitinzima velikog vojvode, doktora Vojislava Šešelja. Duki i ja smo znali da nije ni za šta kriv, da je otišao tamo na pravdi Boga i da će cijelom svijetu dokazati svoju nevinost", ispričao je tada Nenad Lalatović.

Vidi opis Nenad Lalatović: Duljaj do tri ujutru gledao Šešelja i Slobu, Zvone poludi, pa viče 'gasi bre to'! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

U opširnom intervjuu, Nenad Lalatović se dotakao i mnogobrojnih drugih srpskih fudbalera, pa i pomenutog Zvonimira Vukića koji je igrao sa njima dvojicom u Šahtjoru: "Zvone je prije nego što dobije loptu, imao u glavi tri-četiri rješenja. Uvijek pas u dubinu, uvek vijertikala... Proglašen je za najbolju desetku Šahtjora, treneri su ga obožavali, jedino sa Šusterom nije imao odgovarajuće relacije. Sada je vrlo uspješan u menadžerskom poslu, odveo je malog Pavlovića u Monako, završio mnogo transfera za PAOK... Odličan momak, porodičan čovjek, ovom prilikom pozdravljam puno njegovu suprugu i njihovu ćerkicu. Znao je i on da se uklopi u naše noćne avanture ulicama Donjecka, ali je više naginjao kućnoj varijanti. Srna i ja smo u to vrijeme bili slobodni, nismo imali djevojke, a Zvone je uvijek žurio kući, da bude u krugu porodice... Dva-tri hajnekena poslije utakmice i to je sve".