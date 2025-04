Trener FK Partizan Srđan Blagojević reagovao je povodom incidenta na Banjici zbog kog je njegov golman Aleksandar Jovanović podnio prijavu u policiji.

Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd/Screenshot/MN Press

Kapiten i golman FK Partizan Aleksandar Jovanović bio je tokom vikenda u centru pažnje pošto mu policija nije dozvolila da uđe na meč RK Partizan i grčkog AEK-a na Banjici. Zbog ovog incidenta, na meču koji na kraju nije odigran zbog nereda, Jovanović je podnio i prijavu u policiji, a Partizan je stao u njegovu zaštitu i tražio što brže sprovođenje istrage.

Na ovu temu sada se oglasio i trener Partizana Srđan Blagojević koji je rekao da je odmah razgovarao sa Jovanovićem i dobio je od njega informaciju da je dobro: "Najvažnije mi je bilo da je dobro i da nema nikakvih problema kod njega. Svi smo iznenađeni tim, nazvaću ga incidentom ili neprijatnom situacijom, klub se oglasio i dobro je da je zauzeo stav prema tom nemilom događaju i očekujemo da se ta situacija razriješi i da se vide okolnosti kako se to desilo i zašto se desilo", rekao je on.

"Aca ima podršku ekipe i mene lično, ne sumnjamo u njega, nije konfliktan tip, miran je momak i reprezentativac Srbije. On ima našu podršku. Koliko god to bilo neprijatno, pomoći će nam u mobiliziaciji pred sutrašnju utakmicu", istakao je Blagojević misleći na Kup utakmicu protiv TSC-a (srijeda, 17.30) u Humskoj.

Vidi opis "Pričao sam sa Acom, ima podršku cijelog Partizana": Srđan Blagojević traži da se ispita incident na Banjici Partizan AEK rukomet Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 12 / 12 AD

Prije samo nekoliko dana, Partizan i TSC su remizirali bez golova, a Blagojević podsjeća da iako postoji mali pritisak na njegov tim jer je ovo jedino takmičenje u kome mogu do trofeja, takav je posao i na to moraju da se adaptiraju.

"Nema velike filozofije, situacija je takva da ne postoji šansa da se borimo za titulu, ostaje nam da se borimo za Kup Srbije. To je otvoreno. Došli smo do četvrtfinala i uložićemo sve da dođemo do polufinala. Idemo korak po korak i vidjelo se protiv TSC-a koliko je bila zahtjevna utakmica, ali ovo je eliminaciona, moramo sa punom pažnjom i maksimalnom koncentracijom. Naša želja je da se plasiramo u polufinale i tako ćemo se ponašati", rekao je Blagojević.

Prema njegovim riječima, ne misli da je "nula" sa Topolčanima najlošija utakmica od kada je preuzeo ekipu, posebno mu se dopao intenzitet u kome su igrali u drugom poluvremenu, ali da realizacija mora da bude bolja.

Da bi došlo do toga, Zubairu se vraća, Ilić i Šćekić su pod znakom pitanja, dok je Partizan vježbao i penale...

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:17 FK Partizan CSKA Moskva vatromet Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)