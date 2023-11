Vratio se Nenad Lalatović u srpski fudbal i odmah pobijedio!

Nenad Lalatović se vratio u srpski fudbal i odmah je "razmrdao" Subotičane.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Nenad Lalatović se vratio u srpski fudbal i odmah po preuzimanju Spartaka donio pobjedu klubu sa sjevera Bačke. Subotičani su pobijedili IMT 1:0 (0:0) na krovu Tržnog centra "Stadion" zahvaljujući golu Juga Stanojeva iz 80. minuta, nakon vrlo lijepe akcije. To je dovelo do velikog slavlja gostiju, koji su do kraja uspjeli da sačuvaju mrežu, pa Lalatović ističe da su njegovi novi fudbaleri baš uspjeli da ispune ono što je i tražio od njih.

"Spartak mora da bude efikasniji, da budemo organizovaniji i da imamo veći posjed. Raduje me što nismo primili gol, rekao sam da je uspjeh da ne primimo, a znao sam da ćemo dati. Čestitam igračima na prikazanoj igri i sjajno su iskoristili prostor iza protivnika. Jug je iskoristio to i dao gol", rekao je Lalatović i istakao da će njegov tim do kraja godine igrati sa "trojicom pozadi".

Sa druge strane Nebojša Jandrić, šef fudbalera sa Novog Beograda, ističe da ne zna šta je trebalo bolje da urade da bi došli do pobjede: "Iskreno, ne vidim da je bilo šta nedostajalo.... Vidio sam ekipu koja dominira i prijeti protivničkom golu. Nažalost, vratili smo se u mod stihije i nestrpljenja koji ne možemo da kontrolišemo tokom svih 90 minuta i oni su to kaznili. Iskusniji su i iskoristili tu situaciju. Nažalost, mi tu pobjedu danas nismo zaslužili. Ne mogu da kažem ni da je realizacija problem, mi smo četvrti po efikasnosti u Superligi, možda danas ili prethodnoj, ali ne znam... To je stvar koncentracije", zaključio je on.

Spartak se ovom pobjedom popeo u "gornji dom", na sedmo mjesto, i ima 19 bodova, dok je IMT na 13. mjestu sa 14.