Lalatović se vraća u Superligu! Oglasio se klub, sve je spremno za promociju!

Nenad Lalatović se vraća u srpski fudbal i preuzima 15. klub u trenerskoj karijeri.

Izvor: MN PRESS

Sve je spremno za povratak Nenada Lalatovića u srpski fudbal - ono o čemu se priča već danima moglo bi da se desi nakon što je Spartak iz subotice odlučio da smijeni ruskog stručnjaka Aleksandra Keržakova i da umjesto nekadašnjeg napadača postavi novog šefa struke. Kao prvi kandidat za klupu tima sa sjevera Srbije pojavio se Lalatović, koji nema klub od odlaska iz Ukrajine!

Čini se da će nekadašnji fudbaler i trener Crvene zvezde ponovo dobiti priliku da radi u srpskom fudbalu - tamo gdje se ubjedljivo najbolje snalazi. Rijetki su timovi sa kojima nije uspio da ostvari zacrtane ciljeve, a novu priliku za dokazivanje sasvim izvesno dobiće u Subotici, nakon što je Spartak saopštio da je saradnja sa Rusom koji je započeo sezonu prekinuta.

"Na danas održanom sastanku fudbalski klub Spartak i trener Aleksandar Keržakov, sporazumo su raskinuli ugovor i razišli se u prijateljskom tonu, s ciljem da se pronađe način za izlazak iz rezultatske krize, a obostrani zaključak je da bi promena unutar stručnog štaba, u ovom trenutku, bila najbolje rješenje za klub. FK Spartak se zahvaljuje bivšem treneru Aleksandru Keržakovu na dosadašnjoj više nego korektnoj saradnji. Ovim povodom oglasio se i predsjednik kluba Nikola Simović: Fudbalski klub Spartak i šef stručnog štaba Aleksandar Keržakov, sporazumno su raskinuli ugovor. Desio se pad u posljednjih nekoliko utakmica i tim je upao u krizu iz koje nije uspio da se izvuče, neke kockice se nisu složile nakon čega su došli i lošiji rezultati. Aleksandar je izvandredan čovjek i trener i ovim putem mu se lično zahvaljujem na svemu učinjenom. Svima u klubu nam je drago što smo sarađivali sa svjetskom fudbalskom legendom i žao nam je što saradnja nije potrajala duže. Želim mu puno sreće u nastavku karijere", navodi se u saopštenju koje je Spartak objavio na zvaničnim klupskim kanalima.

Vidi opis Lalatović se vraća u Superligu! Oglasio se klub, sve je spremno za promociju! NENAD LALATOVIC trener fudbalera Vojvodine na utakmici Superlige Srbije protiv Cukarickog na stadionu Cukarickog, Beograd 12.2.2021. godine Foto: Ivica Veselinov / MN PRESS Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MNPRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Nekadašnji ruski reprezentativac Aleksandar Keržakov predvodio je tim iz Subotice na 15 mečeva - 14 u prvenstvu i jednoj u Kupu Srbije. Upisano je pet pobjeda, jedan remi i čak devet poraza, među kojima je i onaj od drugoligaša Grafičara koji je Spartak eliminisao u masovnijem takmičenju. Što se tiče Superlige, Spartak je u nizu od četiri meča bez pobjede tokom kojih je osvojio samo jedan bod.

To će morati da promijeni novi trener, a očekuje se da uskoro postane i zvanično da je to Nenad Lalatović. Iskusni srpski trener do sada je u karijeri vodio Srem iz Sremske Mitrovice, novosadski Proleter, Voždovac, Napredak iz Kruševca, Crvenu zvezdu, Borac iz Čačka, Vojvodinu, reprezentacije Srbije do 20 i 21 godine, Čukarički, Radnički Niš, ponovo Vojvodinu, Al Batin u Saudijskoj Arabiji, Radnički iz Kragujevca, banjalučki Borac, ponovo niški Radnički, Mladost GAT i na kraju Zorju iz Luganska.