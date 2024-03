Miloš Vazura osudio vrijeđanje predsjednika Srbije: Vučić nesebično pomaže Partizanu, posebno za licence!

Klub iz Humske osudio povike sa tribine.

Izvor: MN PRESS

Dan nakon utakmice Partizan - Olimpijakos, generalni direktor crno-bijelog fudbalskog kluba Miloš Vazura osudio je uvrede sa tribina na račun Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije.

"U ime FK Partizan želim da osudim vrijeđanje predsjednika Republike Srbije - Aleksandra Vučića. Uvijek smo osuđivali i uvijek ćemo osuđivati dio navijača koji to čine, jer to nanosi štetu ugledu i interesima kluba. Takvo ponašanje nije moralno i pošteno, jer nam Aleksandar Vučić, prethodnih 10 godina nesebično pomaže i pokazuje veliku predusretljivost u rješavanju finansijskih i svih drugih problema, a posebno u dijelu u kojem omogućava da dobijemo licence za evropska takmičenja, gdje predstavljamo Srbiju. Posebnu zahvalnost izražavamo državi, na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je i ove godine to učinio", poručio je Vazura.

Nekoliko sati ranije, istim povodom oglasilo se i Sportskog društvo Partizan, takođe osudom vrijeđanja Aleksandra Vučića, uz najavu preduzimanja konkretnih mjera protiv toga.

"Ovim putem želimo da oštro osudimo neprimjereno prozivanje predsjednika države Aleksandra Vučića. Ovi postupci ne samo da nanose štetu porodici Sportskog društva Partizan, već i Srbiji. Predanosti i angažovanja predsjednika Vučića u rješavanju brojnih izazova sa kojima se naša zemlja suočava, prosto je nemoguće ne primijetiti. Vrijeme i energija posvećeni su unapređenju svih segmenata društvenog života, što može da čini samo najrazvijenija i najodgovornija ličnost. Posebno je uočljiv proces napretka u oblasti sporta. Nikada ranije država nije tako značajno ulagala u sportske aktivnosti kao danas, što je za svaku pohvalu. Sportsko društvo Partizan će na redovnoj skupštini u aprilu mjesecu, preduzeti sve korake koji će jasno staviti do znanja da ne podržavamo vrijeđanje institucije predsednika i Aleksandra Vučića lično, jer on nesebično pomaže naše klubove. Sportsko društvo Partizan, kao vlasnik cjelokupnog sportskog kompleksa na stadionu Partizana, preduzima sve neophodne korake kako bi riješilo nagomilane probleme iz prethodnog perioda. Naš cilj je izgradnja zdravih odnosa sa svima koji donose odluke, te se još jednom jasno distanciramo od pojedinaca koji neprimjereno prozivaju ličnost i instituciju predsjednika", navodi se u saopštenju JSD Partizan koje je potpisao generalni sekretar Željko Tanasković, nekadašnji odbojkaš.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!