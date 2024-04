Poraz vrijedan 50.000.000 evra: Atletiko Madrid ispao iz Lige šampiona, pa mu FIFA napunila kasu!

Atletiko Madrid je uprkos porazu imao čemu da se raduje poslije mečeva četvrfinala Lige šampiona.

Atletiko Madrid se poslije pravog rolerkostera u Dortmundu oprostio od Lige šampiona. Izgubili su od Borusije Dortmund 4:2 i prednost od 2:1 iz prvog meča na "Vandi Metropolitano" im nije bila dovoljna da prođu u polufinale. Ipak i pored toga je ovaj klub već sada inkasirao 50.000.000 evra! O čemu se radi?

Poraz Barselone od Pari Sen Žermena i ispadanje Katalonaca znači da se Atletiko plasirao na naredno Svjetsko prvenstvo klubova koje će se prvi put održati u novom formatu. Igraće 32 kluba, a 11 od 12 predstavnika UEFA se već zna. Poslije ispadanja Barse Atletiko je siguran, a tu su i Mančester siti, Real Madrid, Čelsi, Bajern, PSŽ, Inter, Porto, Benfika, Juventus i poslije velike pobjede Borusija Dortmund.

Svaki tim koji zaigra na ovom prestižnom dobiće 50.000.000 evra, a to će biti mnogo veći finansijski podsticaj za klubove van Evrope. Azija će imati četiri predstavnika, a već su svoje mjesto osigurali Al Hilal iz Saudijske Arabije i Urava Red Dajmonds iz Japana. Četiri tima dolaze i iz Afrike, a egipatski Al Ahli i Vidad Kazablanka iz Maroka imaju svoje mjesto na turira. Iz Konkakafa na prvenstvo takođe idu četiri tima, a već se zna da su to Monterej i Leon iz Meksika i Sijetl Saundersi iz Amerike. Iz Okeanije će na prvensvo Oukland Siti sa Novog Zelanda, a iz Južne Amerike za sada mjesto imaju Palmeiras, Flamengo i Fluminense. Uz to će na prvenstvo i jedan tim domaćin koji dolazi iz Amerike.

