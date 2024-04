Pokazao nepoštovanje prema igraču Partizana! Duljaj o sudiji debija: Za njega veliki korak, za fudbal mali

Autor Nemanja Stanojčić

11 : 26 DULJAJ IMAO MOLBU ZA KRAJ "Molimo vas da sve bude kako treba i da prođe u najboljem redu. Gledao sam odbojkaški meč, atmosfera je bila sjajna, sa dosta mladih, biće dosta dece i na 'Marakani', bez obzira na boju dresova. Čuvajte svakoga pored vas, to su naši prijatelji, rođaci, želimo da utakmica prođe bez incidenata."

11 : 25 "GOLOVI DOVODE PUBLIKU" "I kada igrate dobro i kada igrate loše, svi pamte rezultat, tako da je rezultat ono što ostaje na kraju upisano, ne dobra ili loša igra. I mi i oni imamo obavezu da nateramo publiku da dođe, a to možete samo dobrim igrama. I to je obaveza klubova, kao što smo mi i Zvezda. To su golovi, mi ih primamo, dajemo, to je ono što daje draž, da utakmice budu neizvesne, da se ne zna ko je favorit. Uvek može da postoji iznenađenje"

11 : 22 "IGRAČI ĆE ZNATI ŠTA DA RADE" Duljaj će biti na tribinama zbog suspenzije. "Nemam to iskustvo i taj kvalitet, potrebno je da prođe neko vreme, da trener u datom trenutkku može da vidi nešto. Lakše je gledati sa tribina, jer ima jasnija slika. Zato postoje pomoćnici, kolege, koji mogu da ukažu na nešto što vi ne vidite. Posao je težak. Lakše se vidi kada ste gore iz možda neke druge perspektive. Žao mi je što neke stvari neću moći da prenesem u datom trenutku. Treniramo, igramo kako igramo, igrači kada izađu na teren, znaće ko šta treba da radi"

11 : 20 "JA STOJIM IZA OVIH IGRAČA" "Igrači koji su u Partizanu su oni koje sam selektirao i klub je učinio sve da oni dođu. Ako postoji neka odgovornost, to ide na moja leđa. Uvek preuzimam odgovornost za loše igre. Nemojte zaboraviti jednu stvar, a to je da je teško ako u poslednjih nekoliko godina nešto ne ide kako treba, da se to promeni za godinu dana. Ne možemo da gledamo u daleku budućnost. Mnogo puta sam rekao da moramo da se vratimo u blisku prošlost i da mnogi koji su prisutni nisu verovali u ovaj tim, da do marta može da bude na prvom mestu. Ništa nismo obećavali, osim davanja maksimuma. Važno je, tačnije to je ključno pitanje, da li ova ekipa ima perspektivu. Ne mislim, verujem da ima perspektivu i da će vreme ispred nas pokazati da li je istina. Vreme će dati odgovor. Videli ste da smo zimus ostali bez dva igrača, domaća, koja su otišli u odlične klubove. To znači da Partizan ima kvalitetne igrače, uvek treba stajati iza njih, a ja iza njih čvrsto stojim i kad je dobro i kad je loše. Vidim da daju makismum, daju srce, svoje zdravlje, sve za dobrobit kluba"

11 : 18 "SVI IMAJU MOTIV" "Derbi kao derbi, uvek je veliki motiv i velika želja da se pokažete u najboljem svetlu i da pobedite utakmicu. Sigurno i oni imaju ogroman motiv jer nisu dobili nijedan derbi u sezoni. I mi i oni imamo veliku želju za pobedom. Videćemo kako će izgledati", kaže Marković.

MARKOVIĆ: NIJE LEP OSEĆAJ "Nije lep osećaj što smo izgubili od Čukaričkog pred derbi. Pokušavamo da ispravimo ono što nije bilo kako treba. Nadam se da ćemo sve greške ispraviti i da ćemo izgledati kako treba"

11 : 16 "NE ZNAM GDE ĆU BITI NA STADIONU" "Ne znam na kom delu stadiona ću se naći. U svakom slučaju, treniramo. Kolege će imati instrukcije, igrači znaju šta se traži. Jedino na poluvremenu neka telefonska komunikacija, da se dogovorimo da li je potrebna izmena. Zavisiće i od rezultata, videće se šta je logično. Nema tu filozofije i mudrosti. Žao mi je što neću biti pored njih, teže je sa tribina gledati", ističe Igor.

11 : 14 "MOŽDA JE MALO PALA EUFORIJA" "Možda je pala malo euforija, ako pogledamo prodaju karata. Možda zbog utakmice u sredu koja ima veliki značaj. Kod igrača to nisam primetio. Oni rade maksimalno odgovorno. Pritisak nemaju sa moje strane. Rade sve što se od njih traži. Imaju iskustva, većina njih i nema, neko je odigrao jednu utakmicu. Imaćete priliku da vidite dosta mladih igrača sa obe strane", kaže Duljaj.

11 : 12 "PREKIDI? IMALI SMO IGRAČA MANJE" Kapiten Marković upitan je za prekide iz kojih je Zvezda imala dosta šansi. "Teško da će biti iznenađenja. Što će biti prekida, već posle derbija smo pričali o tim situacijama. Imali smo igrača manje u prethodnom derbiju. U tom vremenu smo se dosta povukli i zato je bilo dosta kornera za Zvezdu. Biće malo drugačija utakmica. Imamo još jedan trening da se spremimo i fokusiramo na meč."

11 : 10 "NE SMEMO DA OSRAMOTIMO DERBI" "Kolega Milojević, moj Šumadinac, odlično poznaje Partizan. Ima dosta kvalitetnih igrača u taboru Zvezde. Teško da može da bude tu nekih iznenađenja. Učinićemo sve što je do nas da pokažemo kvalitetnu igru. Ova utakmica biće drugačija u odnosu na poslednju. Imali smo igrača manje dugo. Nije bilo pravo merilo. Voleo bih da se ponove golovi i da bude više publike, pravi spektakl. Kao što dolikuje tradiciji koja dugo traje i ne smemo da osramotimo derbi kao učesnici", jasan je Duljaj.

DULJAJ O SUDIJI ILIĆU Meč opet sudi Pavle Ilić. "Znate kako, publika najbolje vidi kada su neke stvari u pitanju, kada je suđenje... Voleo bih da ni treneri ni sudije ne budu ti o kojima će da se priča posle meča, već igrači, momenti, golovi, da se to prepričava. Ambijent na terenu. Verujem da je to veliki korak za sudiju, ali mali za fudbal. Suđenje neću komentarisati, ali moram da istaknem jednu stvar. Kada sam pričao o nepoštovanju, pravim i ja greške, uradim nešto što nije dostojno trenera Partizana i stidim se kada to uradim. Sudija je pokazao nepoštovanje prema Zahidu i niko to nije sankcionisao. Nije to sportski i treba sudije da ostavimo na strani, kao trenere, da glavni akteri budu igrači. Ljudi njih žele da vide, svoje idole. Da vide sportski ambijent, biće navijači oba tima na nivou i uveličaće spektakl. Gleda ovaj meč dosta ljudi. Agenti, strani mediji, moramo da pošaljemo pravu, sportsku priču", jasan je Duljaj aludirajući na momenat kada je sudija Ilić uz psovku rekao Zahidu da umukne..

11 : 05 MARKOVIĆ: DA NASTAVIMO NIZ Obratio se medijima i kapiten Svetozar Marković. "Na nama je da se pripremimo za meč. Imamo popodnevni trening da se spremimo da damo sve od sebe i da nastavimo niz, gde nemamo poraz od Zvezde. Oni su kvalitetni, mi ćemo dati sve od sebe"

11 : 05 "SALDANJA ĆE BITI U PROTOKOLU" "Ima rupturu. U dogovoru sa doktorom i sa golmanom Jovanovićem donećemo najbolju odluku. Moramo da gledamo zdravlje igrača. Saldanja će biti u protokolu posle dužeg vremena i to je dobro i novo."

11 : 04 "NE ZOVITE ME NA TELEFON" "Nije prijatna situacija, ne znam da li se do sada desilo da trener ne vodi tim na derbiju. Ima tu i moje krivice, zbog kartona koje sam dobio na nekim prethodnim mečevima. Bio sam ranije u ovakvoj situaciji ,kada je Stanojević bio suspendovan u Evropi, pa sam vodio meč po njegovim instrukcijama. Može to da bude problem u komunikaciji, ali se ekipa sprema za ono što ih čeka. Ako bude nešto, razgovaraćemo putem mobilnog telefona, oni koji imaju moj broj, molim ih da me ne zovu tokom meča"

11 : 03 "SPREMAMO SE ZA DERBI" "Situacija je specifična uvek pred derbi. Ova utakmica, kao i sve druge može sve da reši i da odloži neke stvari. I meč koji sledi posle ovog ,u sredu, može da donese borbu za trofej. Mi se pripremamo samo za prvi sledeći meč, to je ovaj u subotu", rekao je Duljaj.

11 : 02 "MORAM NEŠTO DA KAŽEM" "Moram da kažem jednu stvar koja mi je na srcu. Sport mi je omogućio da upoznam mnogo divnih ljudi. Među njima je Dejan Stanković koji sa svojim sinom Stefanom vodi veliku borbu. Želim da ga pozdravim i da mu poželim da njegov sin što pre ozdravi.