Partizan bez trenera, napadača i odbrane na Crvenu zvezdu: Požari u Humskoj na sve strane, ima li vatrogasaca?

Partizan ima velike probleme pred dva meča sa Crvenom zvezdom. Problemi su svuda - od golmana do napadača, od trenera do igrača.

Partizan je trenutno na drugom mjestu sa sedam bodova manje od Crvene zvezde na tabeli Superlige, a u dva "vječita derbija" koja slijede u roku od samo nekoliko dana mogao bi ipak da spasi sezonu. Nažalost po crno-bijele situacija u klubu uopšte nije dobra pred dva meča sa najvećim rivalom.

Vidjeli smo nevjerovatan meč protiv Čukaričkog u prethodnom kolu u kome je poslije vođstva "brđana" 2:0 tim Igora Duljaja uspio da se vrati na 2:2, a onda da primi gol u posljednjim momentima, Ipak, taj poraz je donio nekoliko novih briga osim samog bodovnog minusa, a kako dani prolaze i kako je derbi bliži problemi se samo množe.

U prvom kolu plej-ofa Superlige Crvena zvezda će dočekati Partizan u subotu od 18 časova, a zatim će na "Marakani" biti odigrano i polufinale kupa. Do tada mnogo toga mora da se riješi u crno-bijelom taboru. Pa da krenemo redom.

NEMA IGORA DULJAJA!

Igor Duljaj neće moći da vodi tim na meču Superlige zato što je tokom duela sa Čukaričkim dobio četvrti žuti karton u sezoni i biće suspendovan. On je odmah poslije utakmice sa "brađanima" pričao o tome i odluci arbitra Ilića da mu pokaže javnu opomenu.

"Veoma je teško komentarisati suđenje, niti to želim, ali moram jednu stvar da kažem. Nije u pitanju ovde Igor Duljaj, već jedna tradicija kao što je Partizan. Ne znam da li je to ikad bilo u istoriji. Nisam ga vrijeđao, ni psovao mu majku kao što je pisalo u izvještaju, nisu to nekorektne stvari da se na ovaj način pokazuje sila. Možda sam nešto uradio, ali ovako se dikretno narušava tradicija Partizana", rekao je Duljaj o "sukobu" sa sudijom Ilićem.

A KO UMJESTO NJEGA?

Prvobitno je pretpostavljeno da će tim voditi prvi pomoćnik Igora Duljaja i još jedan nekadašnji crno-bijeli ratnik na terenu Albert Nađ. Ipak, izgleda da se tu desilo nešto nepredviđeno, pa je prema navodima beogradskih medija ušao u sukob u "Zemunelu" i odbio je da vodi tim.

Nakon odbijanja Nađa, u Partizanu su ostala samo dva stručnjaka sa A licencom, a to su Bruno Fidalgo i Bojan Zavišić. Upravo će nekadašni desni bek Partizana preuzeti tim protiv Zvezde u prvenstvu i imaće "vatreno krštenje" na gostujućem terenu. Svakako je da će Igor Duljaj spremiti ekipu, ali kada meč počne biće mu zabranjeno da komunicira sa svojim stručnim štabom i Zavišićem.

NAJBOLJI IGRAČI NISU TU!

Od prošlog derbija nema najboljeg napadača tima Mateuša Saldanje. Propustio je sedam utakmica između dva derbija Brazilac, a tu je crno-bijeli tim nanizao poraz od Napretka, remi u Lučanima, prolazak Voždovca tek nakon penala u kupu i pobjedu nad Voždovcem golom Aranđela Stojkovića u 92. minutu u prvenstvu i na kraju poraz od Čukaričkog 3:2.

Da muka bude još veća neizvjestan je i Aleksandar Jovanović, koji je imao problema i pred prošli derbi. Tada je ipak stao na gol i iako je primio dva pogotka nije imalo šta da mu se zamjeri, bio je možda i igrač utakmice. Sada se povrijedio i morao je da ga zamijeni Miloš Krunić u 39. minutu, pa stručni štab brine i zbog njega.

ODBRANA NE FUNKCIONIŠE, A U GOSTIMA POTOP!

Pomenuti meč protiv Voždovca na "krovu" je jedina pobjeda Partizana u gostima na posljednja četiri meča, Tada su bekovi Aleksandar Filipović i Aranđel Stojković jedva donijeli trijumf. Osim toga Partizan je remizirao u Lučanima, poražen je u Kruševcu i remizirao je na "Marakani".

Osim toga ove sezone je Partizan već primio 35 golova, čak gol više nego u cijeloj prošloj sezoni, a to je po rezultatima tek četvrta odbrana u Superligi što sigurno nije ono čemu su se u Humskoj nadali. Nedavno je ceh za to platio Valerio Zudas, koji je radio na defanzivnim zadacima tima. Dobio je otkaz, a vidjećemo da li će Zavišić kao nekadašnji defanzivac uspjeti na neki način do derbija da popravi defanzivu tima. Prošli put je Partizan primio dva gola od Crvene zvezde i uzeo bod, sada bi teško mogao da se nada da uz dva primljena gola ponovo dođe do bodova.

Vrijeme ističe, prvi derbi je na programu u subotu, a drugi sljedeće srijede. Svi problemi crno-bijelih ne mogu da se riješe, ali da li može da se riješi dovoljno toga da bi Partizan završio sezonu sa nekim od trofeja?

