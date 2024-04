Poznato ko će voditi Partizan protiv Zvezde! Klupska legenda mijenja Igora Duljaja u derbiju na Marakani

Partizan će istrčati na teren pod vođstvom prvog asistenta Igora Duljaja.

U šok-porazu Partizana protiv Čukaričkog, crno-beli su ostali i bez trenera Igora Duljaja za predstojeći, 173. vječiti derbi protiv Crvene zvezde naredne subote. U tom meču, njegov tim vodiće pomoćnik Albert Nađ, klupska igračka legenda, nekadašnji sportski direktor i član stručnog štaba iz perioda Duljajevog prethodnika, Gordana Petrića.

"Samo Albert Nađ ima licencu", rekao je Duljaj za TV Arena sport poslije utakmice i tako potvrdio da će nekadašnji reprezentativac Jugoslavije definitivno imati trenerski debi na klupi Partizana na najtežem gostovanju.

Nakon što je ljutito reagovao poslije jedne odluke sudije Milana Ilića, trener crno-bijelih Igor Duljaj dobio je u nedjelju četvrti žuti karton ove sezone, koji ga je ujedno i suspendovao za predstojeće gostovanje Zvezdi. S obzirom na poraz tima iz Humske, Zvezda će na početku subotnjeg derbija imati velikih sedam bodova prednosti u odnosu na Partizan.

Albert Nađ je Partizanovo dijete, igrao je za crno-bijele u dva "mandata", od 1992. do 1996. i od 2002. do 2007. godine i u dresu svog voljenog kluba nastupao je u Ligi šampiona. Uz nastupe za reprezentaciju, za koju je igrao od 1994. do 2006. i ukupno sabrao 45 mečeva, Nađ je nosio i dresove Betisa, Ovijeda, Elčea, Rostova i Čukaričkog, u kojem je završio igračku karijeru 2009. godine. Kao trener je vodio Rakovicu od 2017. do 2019. i Teleoptik od 2019. do 2022, poslije čega se vratio na klupu u stručni štab crno-bijelih, u kojem je bio i u vrijeme kada je šef struke bio Savo Milošević, takođe njegov saigrač iz devedesetih.

