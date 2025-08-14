logo
Najbizarnija situacija u istoriji tenisa: Diskvalifikovan zbog tuširanja?!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Teniser Mats Rosenkranz je diskvalifikovan sa turnira zato što se istuširao usred meča. Odluka sudije i supervizora šokirala mnoge.

mats rosenkranz teniser diskvalifikovan jer se istusirao Izvor: Printscreen/X/ATP Challengers

U sportu smo svašta viđali, ali za ovako bizaran razlog za diskvalifikaciju sa teniskog turnira do sada nismo čuli. Teniser Mats Rosenkranz je izbačen sa turnira u Hersonisosu (Grčka) zato što se istuširao. Da, dobro ste pročitali. Potpuno bizarna situacija dogodila se na Čelendžeru u ovom grčkom gradu.

Nijemac je dobio prvi set protiv Pjetra Orland Felinija sa 7:5 i poslije seta je tražio pauzu za toalet. Odlučio je da se istušira na brzinu zbog velike vrućine i svega i kada se vratio saopšteno mu je da je diskvalifikovan.

"Nisam znao da je to nelegalno i da je zabranjeno. Trajalo je desetak sekundi", rekao je Mats poslije meča i ostao u šoku kao i mnogi ljubitelji tenisa.

Čeka se zvanično objašnjenje i dodatno pojašnjenje oko cijele situacije i toga zašto je tuširanje zabranjeno. Nije prekoračio dozvoljeno vrijeme za pauzu, a mnogi su zbunjeni zbog tog pravila i svega. Sudija je pozvao supervizora turnira kada se Mats vratio na teren i onda su mu zajedno saopštili da je diskvalifikovan i da Felin ide u četvrtfinale.

Pogledajte

00:09
Ana Ivanović deli teniske savete
Izvor: Instagram/@andziaks
Izvor: Instagram/@andziaks

(MONDO)

Tagovi

Tenis

