Moram jednu stvar da kažem! Igor Duljaj: Ne znam da li je ovo bilo u istoriji!

Partizanov trener se oglasio o suspenziji za "vječiti derbi".

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Partizana Igor Duljaj dobio je žuti karton u porazu svog tima od Čukaričkog i neće moći da vodi ekipu protiv Crvene zvezde sljedeće subote. Poslije završnice za infarkt, u kojoj je njegov tim za dva minuta izjednačio sa 0:2 na 2:2, a onda primio gol u 94. minutu za konačnih 3:2, Duljaj je kratko govorio o svojoj suspenziji za 173. "vječiti derbi".

"Veoma je teško komentarisati suđenje, niti to želim, ali moram jednu stvar da kažem. Nije u pitanju ovdje Igor Duljaj, već jedna tradicija kao što je Partizan. Ne znam da li je to ikad bilo u istoriji. Nisam ga vrijeđao, ni psovao mu majku kao što je pisalo u izvještaju, nisu to nekorektne stvari da se na ovaj način pokazuje sila. Možda sam nešto uradio, ali ovako se dikretno narušava tradicija Partizana", zastao je Duljaj nakratko.

Ilić mu je pokazao žuti karton sredinom prvog dijela meča, zbog jednog protesta kraj aut-linije, a trener Partizana je bio toliko ljut zbog te javne opomene da su ga saradnici i igrači zadržavali. "Ne komentarišem suđenje, već odnos koji je izuzetno nadmen. To nikome nije potrebno, treba da budemo sportisti, ako sam pogriješio izvinjavam se, ali nije način kako su se danas ponašali djelioci pravde, odnosno to bi trebalo da budu, ali nisu to bili. Uništavate jedan derbi, malo je ružno, ali idemo dalje, to sve život i biće sve ok", nasmijao se Duljaj utješno, mada mu sigurno nije bilo do smijeha.

On je otkrio i ko će voditi Partizan u subotu. "Samo Albert Nađ ima licencu", kazao je on.

S obzirom na poraz od Čukaričkog, crno-bijeli će sljedeće subote istrčati na Zvezdin stadion sa sedam bodova manje od lidera Superlige.