Partizan bez trenera ide na "Marakanu", Nađ odbio da zamijeni Duljaja!

Partizan će po svemu sudeći biti bez trenera u 173. "vječitom" derbiju protiv Crvene zvezde.

Ko će voditi Partizan u 173. "vječitom" derbiju protiv Crvene zvezde? Odgovor na to pitanje ne zna niko, pa ni fudbaleri crno-bijelih. Trener Igor Duljaj dobio je suspendujući žuti karton za vikend protiv Čukaričkog i zato ne može da sjedi na klupi Partizana ove subote na "Marakani", pa je bilo očekivano da će ga zamijeniti najbliži saradnik Albert Nađ koji jedini i ima potrebnu licencu. Međutim, pitanje je da li će tako biti...

Nađ je odbio da zamijeni suspendovanog Duljaja i svoju odluku je saopštio na jutrošnjem treningu, prenosi "Telegraf". Nakon toga je uslijedila žučna rasprava i Nađ je zatim otišao iz sportskog centra Zemunelo, odnosno nije prisustvovao treningu u prepodnevnim časovima. Zašto i zbog čega je izbio problem oko toga, nikome nije još jasno.

Od preostalih saradnika Igora Duljaja, samo još Bojan Zavišić i Bruno Fidalgo imaju licence, ali za vođenje utakmica nižeg ranga, dok je Marko Jovanović tek nekoliko mjeseci trener po završetku igračke karijere. Valerio Zudas je do skoro bio u stručnom štabu, ali je dobio otkaz. To znači da je Partizan u pravoj stisci sa vremenom jer je derbi zakazan za subotu u 18 časova, do kada će morati da pronađu novo rješenje - ili da idu bez trenera.

"Veoma je teško komentarisati suđenje, niti to želim, ali moram jednu stvar da kažem. Nije u pitanju ovdje Igor Duljaj, već jedna tradicija kao što je Partizan. Ne znam da li je to ikad bilo u istoriji. Nisam ga vrijeđao, ni psovao mu majku kao što je pisalo u izvještaju, nisu to nekorektne stvari da se na ovaj način pokazuje sila. Možda sam nešto uradio, ali ovako se dikretno narušava tradicija Partizana", rekao je Duljaj o "sukobu" sa sudijom Ilićem koji mu je pokazao žuti karton na meču protiv Čukaričkog (3:2) i tako ga "isključio" za derbi.

"Ne komentarišem suđenje, već odnos koji je izuzetno nadmen. To nikome nije potrebno, treba da budemo sportisti, ako sam pogriješio izvinjavam se, ali nije način kako su se danas ponašali djelioci pravde, odnosno to bi trebalo da budu, ali nisu to bili. Uništavate jedan derbi, malo je ružno, ali idemo dalje, to sve život i biće sve ok".

Podsjetimo, danas je održan i žrijeb za polufinale Kupa Srbije gde su "spojeni" Crvena zvezda i Partizan, a njihov meč biće odigran samo četiri dana poslije prvenstvenog derbija.

