Dva "vječita" derbija u 96 sati: Crvena zvezda i Partizan spojeni i u Kupu Srbije

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Danas je u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije (FSS) na Terazijama održan žrijeb polufinala Kupa Srbije na kome smo saznali da će Crvena zvezda dočekati Partizan, a Radnički 1923 će ugostiti Vojvodinu u Kragujevcu. Mečevi polufinala su na programu 24. aprila, dok je finale zakazano za 23. maj u Loznici.

To ujedno znači da će Crvena zvezda i Partizan odigrati dvije utakmice u samo 96 sati, pošto je već u ovu subotu zakazan prvenstveni 173. "vječiti" derbi. Oba duela biće odigrana na stadionu Crvene zvezde.

"Izgleda da se ponavlja istorija, takav slučaj je bio i prošle i pretprošle godine. Igra se u četiri dana na stadionu Crvene zvezde. Vjerujem u naše igrače da možemo da uđemo u finale Kupa Srbije i da osvojimo trofej. Prvo da vidimo šta je sa Jovanovićem i da li će biti spreman. Vjerujem u moje igrače", rekao je sportski direktor crno-bijelih Ivica Kralj.

"Nama je bilo svejedno i biće uvijek svejedno. Znamo naš cilj i ne predstavlja nam ovo problem. Dupla kruna je pred nama i moramo do nje kako znamo i umijemo. To što smo domaćini ne mijenja ništa, nadamo se da je to samo mala prednost koju ćemo da iskoristimo kao i u prvenstvu i da ćemo kao bolji proći u finale. Uvijek je sreća na strani Zvezde, nema veze što sam ja bio ovdje", poručio je sekretar stručnog štaba Crvene zvezde Goran Negić.

Podsjetimo, prema pravilima u polufinalu Kupa Srbije igra se samo jedan meč. Ako pobednika nema nakon 90 minuta, odmah se pristupa izvođenju jedanaesteraca. Aktuelni branilac trofeja u Kupu Srbije je Crvena zvezda.