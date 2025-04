Spisak potencijalnih trenera Denvera: Ko bi bio najbolji za Nikolu Jokića?

Spisak slobodnih NBA trenera koji bi mogli na klupu Denver Nagetsa naredne sezone

Predstavljamo vam lista slobodnih NBA trenera koji bi od naredne sezone mogli da sjednu na klupu Denver Nagetsa. Dejvid Adelman je naslijedio Majkla Melouna na klupi Denvera, a da li će i naredne sezone ostati na klupi Nagetsa, najviše će zavisiti od predstojećeg plej-ofa u kome će Denver na startu igrati protiv Los Anđeles Klipersa.

Meloun je napustio Denver u finišu regularnog dijela u kome su Nagetsi bili na ivici ispadanja iz plej-ofa, ali je dolazak Adelmana razdrmao tim i sa tri vezane pobjede Denver se našao na trećem mjestu. Da li će to biti dovoljno da i pored eventualnog neuspjeha u plej-ofu Adelman i naredne sezone ostane u Koloradu, odlučiće uprava kluba shodno ambicijama i zacrtanim ciljevima.

Nikola Jokić

Veliki broj slobodnih NBA trenera čeka na posao, a među njima su Tejlor Dženkins, Majkl Nori, Sem Kasel, Majk Braun, Stiv Neš i drugi. Dženkins je u prošlosti vodio Memfis i uspio da stvori respektabilan i mlad tim sposoban da se domogne plej-ofa, pa bi možda baš takav profil trener odgovorao Nikoli Jokiću u Koloradu.

Tejlor Dženkins je idelano rješenje za trenera Denvera?

Tokom šest sezona provedenih u Memfisu, Dženkins je postao najuspješniji trener u istoriji franšize po broju pobjeda, prestigavši Lionela Hollinsa. Sa ukupnim učinkom od 250 pobjeda i 214 poraza, Džnkins je takođe predvodio tim u najviše utakmica u istoriji Grizlisa. Iako su uspjesi u plej-ofu izostali, Memfis je samo jednom prošao prvu rundu u tri navrata, Dženkins je u tom periodu izgradio reputaciju trenera koji zna da radi sa mladim igračima.

I pored svih ovih činjenica Memfis je krajem marta ove godine odlučio da uruči otkaz Dženkinsu, a kao jedan od razloga za takav potez uprave kluba jeste i navodni sukob Dženkinsa sa prvom zvijezdom tima, Dža Morantom. Sa samo 39 godina, njegova jedinstvena kombinacija mladosti i iskustva čine ga jakim kandidatom za timove koji traže dokazanog stručnjaka na duže staze.

Dežnkins je svoju trenersku karijeru započeo kao pomoćni trener u NBA razvojnom timu Ostin Toros od 2008. do 2012. godine, gdje je osvojio titulu šampiona D-Lige. Nakon toga, radio je kao pomoćni trener u Atlanta Hoksima i Milvoki Baksima, gdje je bio dio trenerskog tima koji je 2019. godine predvodio Milvoki do najboljeg učinka u ligi sa 60 pobeda. U junu 2019. preuzeo je Memfis koji je vodio sve do proljeća 2025. godine.

Majka Nori je već radio u Denveru

Nori je započeo svoju trenersku karijeru kao pomoćnik u Toronto Reptorsima 2009. godine, gdje je radio do 2013. Nakon toga, obavljao je trenerske funkcije u Sakramentu (2013–2015), Denver Nagetsima (2015–2018) i Detroit Pistonsima (2018–2021). Od 2021. godine, Nori je član stručnog štaba Minnesote, gdje je preuzeo veće odgovornosti nakon povrede glavnog trenera Krisa Finča. Njegova sposobnost za upravljanje utakmicama i izgradnju odnosa sa igračima, uključujući i zvijezde poput Entonija Edvardsa i Kala-Entoni Taunsa, čine ga poželjnim trenerom, zašto ne i Denvera?

Majka Nori bivši pomoćnik u Minesoti i Denveru

Majka Nori je rođen u Ohaju i tokom studija bio je istaknuti bejzbol igrač na Univerzitetu Indiana, gdje je igrao od 1994. do 1997. godine. Nakon toga, radio je kao trener udarača na Univerzitetu Majami do 1999. godine. Njegova karijera u košarci započela je neočekivano kada ga je Buč Karter, bivši trener Toronto Raptorsa, pozvao da se priključi njegovom trenerskom timu. Njegov otac bio je srednjoškolski fudbalski trener Karteru, što je dodatno učvrstilo njihov odnos. ​

Čini se da su Nori i Tejlor stvoreni da sarađuju sa Jokićem u Denveru, uz dužno poštovanje iskustva Majka Brauna, ili potencijal Stiva Neša. Denver je punih deset godina vodio Majkl Meloun i u kombinacij sa talentom i znanjem Nikole Jokića, on je donio Denveru prsten 2023. godine. Ipak, došlo je vrijeme da dođe do promjena u Kolaradu kako bi Jokić dobio novu snagu u pohodu ka nekim novim titulama u najjačoj ligi svijeta.

