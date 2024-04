U "prošlom životu" bio heroj derbija, Lotar Mateus i Taribo Vest ga još pamte!

Ljubimac navijača Zvezde i dalje je aktivan na "Marakani".

Bivši fudbaler Crvene zvezde Dragan Bogavac (44), svojevremeno heroj pobjeda u "vječitom derbiju", posvetio se nakon fudbala pravoslavnoj vjeri i još prati crveno-bijele. Tako se oglasio za klupski sajt u najavi predstojećeg 173. "vječitog derbija".

"Pratim crveno-bijele, idem na Marakanu redovno, a igram i za veterane. Očekujem pobjede u predstojeća dva derbija jer mislim da smo bolji tim od večitog rivala. Imamo sedam bodova prednosti, a nadam se da će poslije subote ta razlika biti dvocifrena. Volio bih da osvojimo duplu krunu, jer mislim da to ovaj tim zaslužuje. Kao zvezdaš, nadam se da će kostur ekipe ostati i sljedeće sezone, te da ćemo biti konkurentni u Ligi šampiona, jer smatram da sa ovakvim timom to možemo", rekao je on.

Ne zaboravlja Bogavac pobjedu Zvezde u 120. derbiju, kada je golom rušio crno-bijele.

"Svi golovi u prvenstvu se ne pamte kao jedan u derbiju. Taj meč mi je posebno ostao u sjećanju, pun stadion i predivna atmosfera. Partizan je sa klupe predvodio Lotar Mateus, na terenu su imali Tariba Vesta i sjećam se da je pred taj susret bila velika razlika u korist vječitog rivala. Dodatno su nas motivisali naši navijači, osjetili smo odličnu energiju sa njihove strane. Ne sjećam se da je protivnik imao ikakvu šansu da postigne pogodak u tom duelu jer smo bili vrlo dominantni. Odigrao sam dobro taj derbi, namjestio gol Boškoviću, a potom i sam zatresao mrežu, te mogu reći da je osećaj neprocjenjiv. Pamtim takođe i moj prvi derbi. Igrao se na JNA i postigao sam gol. Svakom navijaču se u srcu posebno piše pobjeda u derbiju i drago mi je da sam im donosio radost u tim trenucima, jer se zna koliko volim Zvezdu i koliko svaki Zvezdaš voli ovaj klub."

