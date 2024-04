Zvezda bez Kange ima 5:0 protiv Partizana: Nije slučajno što ga je "sklonio" Milojević, a dvojica zablistala!

Crvena zvezda je pobijedila Partizan u polufinalu Kupa Srbije 2:0 i to bez Gelora Kange, svog najboljeg igrača ovog proljeća. I to nije slučajno, pošto je Kanga "častio" Partizan u prethodna dva derbija i bio je "kamen u cipeli".

Gelor Kanga je ovog proljeća postigao pet golova i asistirao za još četiri i bez ikakve sumnje može da se kaže da je najzaslužniji što je Vladan Milojević "obrisao" minus koji je imao za Partizanom i sada ima deset bodova više od rivala. Igrač takve statistike i očiglednog uticaja na igru Zvezde u teoriji bi trebalo da bude "zakucan" u timu, međutim Vladan Milojević je odlučio da donese veoma hrabru odluku i da Kangu skloni iz startne postave za meč polufinala Kupa Srbije protiv Partizana. I to nije bilo uopšte slučajno, pošto je Kanga u dva prolećna derbija - uprkos postizanju gola - bio i Zvezdina najslabija karika koju je Partizan maksimalno eksploatisao.

Da je Milojević donio pravu odluku, najbolje govori rezultat sa "Marakane" - rutinska pobjeda od 2:0 bez naročitog stresa - prije svega jer je bez Kange bilo daleko manje grešaka, a više dobijenih duela u veznom redu. I ne samo to, linije su bile izbalansiranije, nije bilo previše "iskakanja", a Zvezda je više bila okrenuta timskom fudbalu, baš kako i voli njen trener.

Štaviše, Zvezda bez Gelora Kange u derbijima ovog proljeća izgleda moćno i zapravo ima 5:0 protiv Partizana. U martu je izašao iz igre pri rezultatu 2:1 za Partizan, nakon čega je brzo Šerif postigao gol za izjednačenje, dok ga je potom i u aprilu sačekao isti rezultat na semaforu na kom je i sam bio upisan kao strijelac. Čim je Severina "ubio pauka" u Glazerovoj mreži, Milojević je povukao Kangu sa terena, a potom su Endiaje i Katai režirali preokret 3:2. Na ta tri gola Crvene zvezde, dodajemo i još dva u polufinalu Kupa koja su došla dok je čitav meč presjedio na klupi, prvi put u ovom mandatu Vladana Milojevića.

Ne vole treneri kada se priča o igračima koji nisu igrali, pošto ipak ima onih koji su zaslužili pohvale i stavljaju se u drugi plan, ali ne može da bude iznenađenje što je Zvezda toliko bolje izgledala bez Kange u derbijima. Jednostavno, dok na "manjim" domaćim utakmicama ima prostor da pokaže svu svoju lucidnost i može da vuče konce u igri svog tima, na derbiju su ipak potrebniji fudbaleri koji su taktički poslušniji i ne predstavljaju "kamen u cipeli" kada prijete kontre.

Uvidio je to Milojević pošto je u 172. i 173. "vječitom" derbiju menjao Kangu i prije isteka sat vremena igre, a onda ga je sklonio skroz iz tima jer je znao da u Kupu nema prava na grešku. Naravno, kao i uvijek do sada, trener Zvezde je to uradio učtivo bez ikakve namjere da ospori Kangine kvalitete, što je svakako jedan od razloga zašto je omiljen u svlačionici: "Kanga je jako bitan igrač za nas. Rekao sam vam ovdje kada sam došao da ja nikad ne robujem imenima. Željeli smo da imamo igrače drugačijeg profila - Stamenića, Ivanića i Hvanga. Momke koji mogu da djeluju između dva šesnesterca. Da je utakmica otišla u drugom pravcu vjerovatno bi tu bio i Kanga, ali ovako nije bilo potrebe", rekao je Milojević uz krajnje simpatično obrazloženje da je na ovaj način "čak odmorio Kangu".

Mogao je Milojević da "gurne" Kangu pod voz, da pokupi sve lovorike za taktičku bravuru zbog sklanjanja statistički gledano najboljeg igrača, ali to nije njegov stil - posebno jer neće nikada zaboraviti ni da mu je Gabonac doneo pobedu koja mu je promenila karijeru. I ne samo njemu, nezaboravna bomba protiv Krasnodara je pre sedam godina usmerila Zvezdu da krene putem na kome se i danas nalazi.

Međutim, da bi i dalje išla njime, potrebno je da neko drugi u ruke uzme mapu i pokaže Zvezdi kako dalje tim putem. Mogu li to Stamenić i Hvang? Nije slučajno što su baš njih dvojica odigrali najbolje utakmice ovog proleća bez Kange na terenu, pošto su preuzeli odgovornost i igrali onako kako njima više leži - disciplinovano, uz manje prostora za greške u obe faze.

Crvenu zvezdu u Evropi ne čekaju utakmice kao one protiv niškog Radničkog ili Novog Pazara u kojima je Gelor Kanga donosio pobede, nego još i teže od susreta sa Partizanom gde su upravo Hvang i Stamenić, kao i nešto ofanzivniji Ivanić, doneli prevagu. U njima će ključna biti taktička disciplina, ali i realizacija pred protivničkim golom koja je i dalje na lošem nivou i za koju u ovom trenutku Milojević verovatno nema rešenje kada pogleda na teren, pa na klupu. To se rješava na potpuno drugačiji način…

