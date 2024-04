Slavni Adrijano trojkom uništio dva braka: Zbog manekenke žena ga ostavila poslije 24 dana!

Nekadašnji fudbaler Flamenga i Intera reagovao je na pisanja medija u Brazilu da je trojkom uništio brak pjevača i manekenke.

Izvor: Instagram/adriano_carvalho16

Legendarni brazilski napadač Adrijano (42) trebalo je da bude jedan od najboljih u istoriji, ali... Prelijepe žene kojima je bio okružen bile su jedan od razloga zašto mu fudbal nije bio u prvom planu. Po tvrdnjama jednom brazilskog novinara, upravo je Adrijano krajem 2022. godine uticao na razvod slavnog para manekenke Grasijane Barbose i pjevača Bela, jer se atraktivna Brazilka zaljubila u bivšeg fudbalera nakon što su njih troje imali intimne odnose!

Slavni brazilski par potvrdio je objavom na društvenim mrežama da se razvodi, a mediji su odmah počeli da spekulišu šta bi mogao da bude razlog za to. Jedna od teorija je da su Grasijana Barbosa, Belo i Adrijano zajedno imali odnose. Navodno je pjevač zatekao Grasijanu kako ga vara sa bivšim fudbalerom i pridružio im se u akciji! Ipak, to mu je donijelo mnogo problema, pošto je Grasijana Barbosa te noći osjetila emocije prema Adrijanu.

Nekadašnji brazilski fudbaler oglasio se na društvenim mrežama i najavio tužbu. "Imam najveće poštovanje prema Belu, nikad nisam izlazio s Grasijanom. Ovde ću biti vrlo jasan, ovaj tip, koji to govori o meni, koji je to izmislio o meni, možete biti sigurni da će biti tužen jer to ne postoji, ja to nikada nisam napravio. Sve je ovo laž, nikad nisam imao trojku, to je istina", napisao je nekadašnji golgeter Intera.

Novinar Bruno di Simone pokušao je da objasni šta se tačno dešavalo krajem 2022. godine, kada se Adrijano razveo od tadašnje supruge nakon samo 24 dana braka! On je nestao iz doma u kojem su oboje živjeli, navodno kako bi zajedno sa prijateljima gledao utakmicu Svjetskog prvenstva koju su igrali Brazil i Švajcarska. Zapravo, vratio se tek dva dana kasnije, nakon neprospavanih noći i pod uticajem alkohola. Izmoren od dešavanja tokom prethodna dva dana nije bio prijatan prizor za suprugu koja je odmah shvatila da je vrijeme za razvod. Možda će tek godinama kasnije shvatiti šta je zapravo iskusio Adrijano.

Brazilac je karijeru počeo u Flamengu, kasnije je nastupao za Inter, Fiorentinu, Parmu, ponovo Inter, Sao Paulo, ponovo Flamengo, Romu, Korintijans, još jednom Flamengo, Atletiko Paranense i Majami junajted. Za reprezentaciju Brazila nastupio je 48 puta, postigao 27 golova i osvojio Kopa ameriku 2004. godine.

(MONDO - D. N.)