Oglasio se Marin: "Zvezda hoće svake godine da bude šampion"

Marko Marin ističe da je napravljen veliki rezultat osvajanjem sedme uzastopne titule.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobjedom na TSC-om (2:1) i zvanično postala neuhvatljiva, pa je tako na četiri kola prije kraja došla do sedme uzastopne titule prvaka Srbije, čak 35. u istoriji. Generalni direktor Zvezdan Terzić poručio je da je "vjerovao i na minus šest" da će doći do šampionskog slavlja, dok su se oglasili i njegovi saradnici.

Tehnički direktor i direktor skauting službe Marko Marin, od koga se očekuju još bolji pogoci na ljeto, poručio je da je u sportu najteže ponavljati dobre rezultate iz godine u godinu. Ali, i da je to najljepše za njega.

"Znamo koliko su titule važne zvezdašima i da je naš primarni zadatak da svake sezone budemo šampioni Srbije. Nije bilo lako, dugo smo se ove sezone trkali, ali je presudilo to što smo kvalitetnija ekipa. Pokazali smo to u vječitim derbijima i ne postoji više dilema oko toga da je Zvezda i ove sezone, kao i prethodnih šest bila bez premca u Srbiji. Interesantno je da sam prvobitno dio ovog niza titula postao kao igrač, a da sam sada funkcioner, tako da sam svjestan kako to djeluje iz obje uloge, i osjećaj je sjajan. Nadam se da ćemo osvojiti i Kup Srbije, te upisati četvrtu duplu krunu u nizu", rekao je Marin.

I sportski direktor Mitar Mrkela, koji je od početka niza u Crvenoj zvezdi, istakao je da su poslije turbulentnog perioda i bodovnog zaostatka na proljeće odigrali "gotovo bez greške i zasluženo postali prvaci države". Prema njegovim riječima, upravo su pojačanja koja je doveo dala ton u najvažnijim mjesecima sezone.

"Upravo to se potvrdilo i u direktnim okršajima sa vječitim rivalom, kada smo dominirali na sva tri susreta. Pojačanja su u drugom dijelu sezona pokazala kvalitet i opravdala očekivanja svih u klubu. Uz to pružena je šansa i mladim igračima, koji su je iskoristili na najbolji mogući način, te se još jednom potvrdilo da Zvezdina djeca imaju veliki potencijal. Posjedujemo nesumnjiv kvalitet i bilo je jasno da će rezultati kako vrijeme bude odmicalo biti sve bolji. Jedan cilj je ispunjen, ali nas očekuje borba za duplu krunu. Vjerujem da ćemo biti pravi u finalu Kupa Srbije i obradovati navijače još jednim trofejom", zaključio je Mrkela.

Predsjednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović iskoristio je priliku da svima u klubu, kao i navijačima, čestita osvajanje 35. titule prvaka države: "Višegodišnja dominacija je nastavljena, a cilj sa početka takmičarske godine ispunjen. Crvena zvezda je i tokom ove sezone pokazala da je najbolji tim u Srbiji. Kako je vrijeme prolazilo, tako su i igre bile bolje. Četiri kola prije kraja prvenstva smo i matematički obezbijedili titulu i još jednom pokazali da sa svakodnevnim posvećenim radom možemo iz godine u godinu da postavljamo standarde. Zvezda će nastaviti da raste i raduje svoje navijače, koji su i ove sezone bili naša najveća snaga", poručio je Svetozar Mijailović.