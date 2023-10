Aleksandar Pešić isprozivao Marka Marina: Otjerao me iz Zvezde, a bez Lige šampiona nije htio da dođe!

Bivši napadač Crvene zvezde Aleksandar Pešić govorio je o odnosu sa Markom Marinom tokom prethodne sezone.

Tokom prethodne sezone Aleksandar Pešić bio je jedan od najznačajnijih igrača u Crvenoj zvezdi, ali su ljetne promjene u klubu dovele do promjene sredine i za iskusnog napadača. Golgeter iz Niša nije ostao u timu kod izraelskog stručnjaka Baraka Bahara i u transferu težem od milion preselio se u Ferencvaroš, gdje sada sarađuje sa Dejanom Stankovićem. Loše krvi nema ni sa ostalim ljudima sa kojima je radio u Beogradu - osim Marka Marina!

Srpski napadač je otkrio šta nije funkcionisalo u njegovom odnosu sa Marinom, kojeg je označio kao direktnog krivca za odlazak iz Crvene zvezde. Po riječima Aleksandra Pešića, Marko Marin je uticao na odluku Miloša Milojevića da mu smanji minutažu u finišu sezone, a zatim i na odluku da bude prodat u Mađarsku tokom ljeta!

"Sa članovima uprave Crvene zvezde i dalje imam korektan odnos. Osim sa Markom Marinom. Reći ću vam i zašto je to tako. Imam poštovanje prema Marku Marinu zbog njegove fudbalske karijere. Istina, ja sam ispod njega u tom smislu, ali mislim da je njegovo maslo što sam otišao. I to što je sada drugačija situacija u svlačionici. Tri ili četiri kola pre kraja, Miloš Milojević me otjerao sa jednog treninga. Atmosfera je bila opuštena, skoro da smo osvojili titulu. Uvijek sam imao sa njim drugarski odnos, tada sam pretjerao u šali i bilo je zasluženo što me izbacio... Poslije nekog vremena do mene je stigla informacija, naravno, neću reći od koga, da je Marin tada rekao treneru da je ovo prilika da me skloni", rekao je Aleksandar Pešić u Informer Podcastu i dodao: "Kada sam sa polomljenim prstom igrao protiv Makabi Haife, pred derbi, kada je razlika na tabeli bila mala, Marin je dolazio do mene i bodrio me. Kada sam igrao sa injekcijama više od mjesec dana govorio mi je da izdržim, a kad smo stekli +15 onda je rekao da me sklone. Ne znam da li se to ikada desilo u Zvezdi. Tu je trener da odlučuje o tome”.

Nije se bivši napadač Crvene zvezde tu zaustavio - nastavio je komentariše odnos koji ima sa nekadašnjim reprezentativcem Njemačke, bivšim kapitenom Zvezde i dugogodišnjim funkcionerom u aktuelnom srpskom šampionu.

"Kada sam dolazio on je bio za to, ubjeđivao me, znam da me cijeni kao igrača. Nisam želio da ga pitam jer mislim da bi se posvađali, lakše bi mi bilo da ga obilazim, ovo je prilika da i on sazna, jer se na kraju uvijek sve sazna. Poslao sam mu poruku, pozvao me kasnije, ali nisam želio da mu se javim. Ja Zvezdu volim, u Srbiji se brzo zaboravljaju stvari. U Zvezdu prije šest godina niko nije želio da dođe, da se razumijemo, i tada sam dobio dobar ugovor, direktor mi je sve to omogućio, ali svi koji su te godine došli, to su uradili iz ljubavi prema Zvezdi. Svi smo mi oživjeli karijere tu, pomogla nam je Zvezda, ali smo i mi dali klubu. Njega kada su zvali, nije želio da dođe dok nije bilo Lige šampiona! Hoće da mi kaže da je veći zvezdaš od mene, e pa nije. Nije ni od Vujadina Savića, Branka Jovičića, Filipa Stojkovića, Milana Borjana...”, zaključio je Pešić.

