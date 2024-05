UŽIVO: BORAC – ZRINJSKI, zatresla se PREČKA u Banjaluci!

Borac i Zrinjski sastaju se u revanšu finala Kupa BIH. Pratite meč uživo na MONDU!

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Fudbaleri Borca i Zrinjskog će danas od 18 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci odigrati revanš utakmicu finala Kupa BiH.

Mostarci su u prvom meču slavili pred domaćom publikom sa 1:0, a strijelac gola vrijednog trijumfa bio je Mario Ćuže u 30. minutu.

Banjalučki klub danas ima priliku da prvi put u istoriji dođe do duple krune, a biće ovo četvrti put da crveno-plavi igraju finale kup-takmičenja. Banjalučani su samo jednom osvojili pehar i to 2010. godine kada su u finalu zahvaljujući prvilu gola u gostima bili bolji od Željezničara (1:1, 2:2).

S druge strane, Zrinjski je do sada dva puta igrao u finalu Kupa BiH i oba puta slavio.

Prvi put je to bilo 2008. godine kada su nakon ukupnih 3:3 u dvije utakmice nakon jedanaesteraca savladali Slobodu. „Plećimi“ su do trojefa Kupa BiH došlo i prošle sezone minimalnom pobjedom nad ekipom Veleža.

Što se tiče ovosezonskih utakmica ova dva kluba u Banjaluci, puno više razloga za zadovoljstvo ima ekipa Zrinjskog. Mostarci su u tri meča na Gradskom stadionu ostali neporaženi te su slavili u prethodne dvije utakmice dok je prvi meč završen bez golova.