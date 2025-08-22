logo
8 razloga zašto se ChatGPT pretplata (ne) isplati: U čemu je razlika ako je GPT-5 besplatan svima

Izdvajamo osam razlika između besplatne i Plus verzije ChatGPT-a koje morate znati.

Da li se isplati pretplata na Chat GPT Izvor: Yarrrrrbright / Shutterstock.com

OpenAI je nedavno lansirao GPT-5model za sve ChatGPT korisnike, pa čak i one koji ne plaćaju pretplatu. Ovo je značajna promjena ponude, pogotovo ako se uzme u obzir da je novi model brži, pametniji i sposobniji.

Međutim, ova novina pomalo je konfuzna korisnicima, koji s pravom postavljaju pitanja - "koja je razlika između besplatne i plaćene verzije ChatGPT-a" i "da li se ChatGPT Plus pretplata uopšte isplati"?

Pa hajde da riješimo te dileme. Izdvajamo vam osam pogodnosti koje su na raspolaganju onima koji ChatGPT Plus pretplatu plaćaju:

  1. RUČNO BIRANJE REŽIMA: GPT-5 sam bira režim u zavisnosti od vašeg upita. Međutim, samo oni koji plaćaju pretplatu mogu ručno da izaberu režim koji im odgovara. Na raspolaganju su GPT-5 Auto, GPT-5 Thinking i GPT-5 Fast.
  2. MANJE OGRANIČENJA: ChatGPT Plus korisnici mogu da razmijene do 160 poruka sa GPT-5 modelom na svaka tri sata (3.000 nedjjeljno sa GPT-5 Thinking). U besplatnoj verziji je limit 10 poruka sa GPT-5 modelom na svakih pet sati (1 poruka dnevno sa GPT-5 Thinking).
  3. VIŠE RADNE MEMORIJE: Besplatna verzija nudi 16.000 tokena, dok Plus paket nudi 32.000 tokena za potrebe radne memorije. Što veći broj tokena, to ChatGPT može više da zapamti - i manja je šansa da "zaboravi" stvari tokom razgovora.
  4. PRISTUP STARIJIM MODELIMA: GPT-5 je model koji svi podrazumijevano koriste, ali ChatGPT Plus pretplatnici mogu da izaberu starije modele, poput GPT-4o.
  5. SORA VIDEO GENERATOR: Korisnici Plus paketa imaju pristup Sora generatoru video klipova na osnovu tekstualnog upita - 5 sekundi u 720p ili 10 sekundi u 480p rezoluciji.
  6. CODEX AI: Samo oni koji plaćaju pretplatu mogu da koriste alat za programere koji se povezuje sa repozitorijumima (npr. GitHub) i nudi automatske predloge, ispravke i testove koda.
  7. PRIORITET U KORIŠĆENJU: Kada su serveri zauzeti, ChatGPT Plus korisnici imaju prioritet u odnosu na one koji ChatGPT koriste besplatno.
  8. RANI PRISTUP NOVIM FUNKCIJAMA: Pretplatnici često dobijaju nove funkcije mjesecima prije nego što stignu do besplatne verzije.

Ukoliko vam je išta od ovih 8 pogodnosti neophodno, odgovor je jasan - plaćanje ChatGPT pretplate se isplati.

S druge strane, ukoliko vam Codex AI, generisanje videa i ostale pogodnosti nisu potrebne, a značajno veći limit poruka je nešto s čim možete da živite - nema potreba da plaćate pretplatu.

(Smartlife/Mondo)

