Krupa imala 3:1, pa ispustila trofej u posljednjim sekundama! Juniori Sloge sa "kreča" do Kupa RS

Dobojski tim je trijumfovao poslije drame na pomoćnom terenu Gradskog stadiona u Banjaluci.

Izvor: FSRS/Nikola Kulaga

Poslije prošlosezonskog poraza u duelu sa Borcem, ove godine su juniori Sloge Meridian uspjeli da stignu do trofeja u omladinskom Kupu Republike Srpske!

Dobojski sastav je poslije sjajnog finala i izvođenja jedanaesteraca, a nakon šest pogodaka tokom 90 minuta, savladao Krupu , iako ga je samo nekoliko sekundi dijelilo od poraza!

KRUPA – SLOGA 3:3 (penalima 3:4)

/Petrović 45+1, Ševa 70, Keleman 77 – Kurdić 54, 83, Jozinović 90+3/

Krupa je do prednosti stigla u nadoknadi prvog dijela, kada je čuvara mreže Dobojlija matirao Nikola Petrović. Izjednačio je, u 54. minutu, Rijad Kurdić, koji je u igru ušao samo dva minuta ranije, ali je Krupa sa dva "brza" gola, preko Mihajla Ševe u 70. i Miloša Kelemana u 77. minutu, došla do velike prednosti i činilo se da će stići do titule.

Do kraja, međutim, veliki preokret! Prvo je Kurdić u 83. minutu postigao svoj drugi gol na meču, da bi potom u trećem minutu nadoknade za 3:3 poentirao Teo Jozinović, pa se pristupilo izvođenju penala.

Na kraju, "penal-lutrija" završena je rezultatom 4:3 u korist Dobojlija, za koje su precizni bili Sadin Handžić, Đorđe Nikić, Stefan Lazarević i Minja Tatić, dok sa bijele tačke nije uspio da pogodi Refik Kalesić.

Sa druge strane, pogocima u Krupi mogli su da se pohvale Nikola Petrović, Ermin Vunić i Fikret Meštrovac, dok su neprecizni bili Daris Kablić i Mihajlo Ševa.

Juniorsko finale je, inače, uvertira za seniorsko, koje na glavnom terenu Gradskog stadiona u Banjaluci počinje u 18.00 časova, a u kojem se sastaju Sloga Meridian i Zvijezda 09.

KRUPA: Repić, Despot, Kononikin, Čekić, Kablić, Petak (od 84. Meštrovac), Čkikvadze (od 90+2. Dragojević), Keleman (od 84. Knežević), Ševa, Petrović, Vunić. Trener: Nenad Studen.

SLOGA: Žilić, Jozinović, Handžić, Delić (od 78. Kalesić), Hasić, Barbarić (od 81. Bešić), Kurtinović (od 52. Kurdić), Savić, Nikić, Lazarević, Tatić. Trener: Arnes Handžić.