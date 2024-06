Cijeli Beč odjekivao zbog Piksijeve psovke! Uhvatio se za glavu zbog greške fudbalera Srbije (VIDEO)

Dragan Stojković Piksi burno reagovao zbog greške u kontri fudbalera Srbije protiv Austrije.

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Austrije 2:1 (2:1) u pretposlednjoj proveri pred Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, a selektor Dragan Stojković je bijesan napustio meč. Čim je sudija odsvirao kraj, Piksi je odjurio u svlačionicu, čini se nezadovoljan mnogim stvarima koje je vidio na stadionu "Ernst Hapel".

Sigurno ga ne raduje igra u odbrani, pošto su "orlovi" u prvih 15 minuta primili dva gola, a iako je u nastavku bilo šansi - nismo uspjeli da dođemo do izjednačenja. Piksi je "gurnuo" u napad dvojicu igrača, tražio je od svojih igrača da krenu u napad, međutim sve su to osujetili igrači Austrije. Posebno bijesan Piksije bio u 84. minutu kada se otvorila jedna kontra Srbije, ali je Lazar Samardžić loše reagovao i udario je u odbrambenog igrača, ostavši bez lopte.

Tada je selektor Stojković pobjesnio kraj aut-linije, skočio je, a kako je bio blizu mikrofona čulo se i da mu se otela žestoka psovka. Uhvatio se za glavu zbog propuštene šanse, ali i zbog toga što je Samardžić izgubio loptu i omogućio Austriji da krene u kontru. Pogledajte tu situaciju:

"Osjećanja su malo pomiješana, krivo mi je što smo izgubili, ali sam zadovoljan reakcijom u drugom dijelu meča. Bili smo blizu da damo drugi gol. Nismo zaslužili da izgubimo, ali to je fudbal. Dobar test protiv jake i kompaktne ekipe kao što je Austrija. To će nas u principu čekati i u Njemačkoj. Dobra provjera, ima loših stvari, ali ima i dobrih. Već noćas ćemo, nema spavanja, raditi video analizu za igrače da vide gdje su dobri, a gdje loši", rekao je selektor Stojković na RTS.

"Počeli smo sa četvorkom u zadnjoj liniji, ali nešto me je uvjerilo da nije to to. Imali smo i problema, Kostić, tražio je izmjenu Spajić, pa Lukić nije bio spreman za 90 minuta. Bićemo spremni za Njemačku. Nisam srećan što smo izgubili, ali sam srećan što smo bili blizu da postignemo gol", dodao je Piksi i kazao da je bilo "baš velikih šansi" koje srpski igrači iskoristili, ali da se nada da hoće u Njemačkoj.

Srbiju već 8. juna očekuje meč sa Švedskom u Stokholmu, a onda povratak u Beograd. Odatle se putuje u Augzburg gdje će biti baza "orlova" u Njemačkoj. Prvi meč na EP Srbija igra protiv Engleske 16. juna u Gelzenkirhenu.

