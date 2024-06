Piksi objasnio zašto je opsovao da čuje cijeli Beč: "Izluđuje me, ne smije više tako"

Dragan Stojković Piksi objasnio zašto je glasno opsovao na meču Srbije i Austrije.

Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković istakao je da su mu osjećanja "pomiješana" nakon poraza od Austrije (2:1), u pretposljednjoj utakmici "orlova" uoči Evropskog prvenstva u Njemačkoj. Piksi je istakao da dok je zadovoljan reakcijom igrača na dva olako primljena gola, nikako ne može da bude srećan zbog rezultata, kao i zbog pojedinih propusta koji su ga skroz izbacili iz takta.

To se prije svega odnosi na potez Lazara Samardžića u završnici meča, kada je u kontri olako izgubio loptu i otvorio kontru na drugoj strani terena, pa su svi u prenosu mogli da čuju kako je Stojković glasno opsovao. Uhvatio se Piksi za glavu jer je propala priilika za Srbiju, ali i jer je prijetila nova opasnost po našu odbranu.

"Reakcija? Ne volim da gubim, posebno kad je nezasluženo, izluđuju me takve stvari. Nije on u pitanju, nego bilo ko, to su lopte koje moraju da budu kod nas u posjedu. Svaka izgubljena lopta pravi problem. To je mnogo više patnje, zbog čega, jer se izgubi takva lopta? Ne smije da se to dešava, samo to može da me iznervira. Nisam gledao Engleze protiv BiH jer su igrali sa drugim timom koji neće igrati u Njemačkoj, gledao sam samo hajlatse", objasnio je selektor Stojković.

Pogledajte 00:28 Piksi psuje na Austrija - Srbija Izvor: RTS Izvor: RTS

Ono što sve brine su dva prelako primljena gola u prvom poluvremenu, kada je Stojković odlučio da igra sa četiri štopera u zadnjoj liniji i vrlo brzo je odustao od te ideje, na 2:0 za Austriju poslije 13 minuta: "Da ste bili na sastanku na sastanku i čuli šta sam im rekao... Potpuno je nejasno da se ne odgovori na takav agresivan početak. Znali smo da će biti takav ritam igre na početku i da ćemo da uspostavimo naš stil igre kasnije. Kao što ste videli, krenuli smo sa četvoricom u poslednkoj liniji i po mom ubjeđenju sam promijenio i mislim da sam dobro uradio", dodao je selektor Stojković.

Prema njegovim riječima, provjera protiv Austrije je dosta pomogla, pošto je Stojković mogao da detektuje gdje su problemi i šta još treba da se mijenja pred Njemačku: "Falila nam je pas igra u prvom dijelu, moramo da dominiramo u posjedu i da kroz taj ritam koji nametnemo dođemo do šansi. Bilo ih je danas, imao je Tadić mrtvu šansu, pa ne znam ko još, ali smo naivno primili golove i uspjeli smo da se vratimo i na psihološkom planu i po planu igre kakav smo željeli da prikažemo", zaključio je.

Srbiju već 8. juna očekuje meč sa Švedskom u Stokholmu, a onda povratak u Beograd. Odatle se putuje u Augzburg gdje će biti baza "orlova" u Njemačkoj. Prvi meč na EP igramo protiv Engleske 16. juna u Gelzenkirhenu.