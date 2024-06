Danci digli frku pred Srbiju, UEFA ih kaznila! Predsjednik saveza bijesan: Platićete nam za ovo!

Fudbalski savez Danske će platiti kaznu UEFA, ali će pronaći krivce!

Pljušte kazne na Euro 2024, a sada je pred meč sa Srbijom u utorak od 21:00 kažnjena i selekcija Danske! Srpski nacionalni tim će igrati sa Dancima u ključnom meču za prolazak dalje na prvenstvu, a iako su danski navijaći hvaljeni zbog atmosfere koju prave sada će Fudbalski savez te države zbog jednog njihovog transparenta morati da plati kaznu.

Fudbalski savez Danske kažnjen je sa 10.000 evra zbog transparenta koji su istakli, a na kome velikim bijelim slovima na crnoj pozadini piše: "J***š UEFA". Predsjednik FS Danske Erik Breger Rasmunsen je govorio o ovome za tamođnje medije.

"Platićemo kaznu, ali najvažnija stvar za nas i sa tim krećemo sada je da identifikujemo one koji su unijeli transparent i da im proslijedimo račun. Nije stvar samo u novcu. Ako ih nađemo moraće da plate. Nadamo se da će onda oni koji žele da koriste takav jezik na stadionu razmisliti dvaput. Poruka je jasna. Postoji slobodan govora, ali postoji i set pravila koji je definisan od strane UEFA. U ovom slučaju koristi se jezik kome tu nije mjesto. Staćemo iza UEFA i reći da ne želimo ovakve poruke na stadionu. Poruka je jasna, naši navijači mogu da podrže svoj tim, ali moraju da se suzdrže od ovakvih poruka. Ako to urade i ako budemo kažnjeni, savez će navijačima proslijediti kaznu", naveo je on.

Do sada je UEFA kaznila nekoliko federacija zbog raznih incidenata na tribinama, pa smo tako videli da su kažnjeni Hrvati i Albanci zbog povika "Ubij Srbina" na meču drugog kola grupne faze. Takođe napadač Albanije Mirlind Daku je kažnjen sa dva meča suspenzije zbog uvreda upućenih Srbiji i Srbima. Pogledajte spornu poruku sa meča:

