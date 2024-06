Samo jedan tim na EURO 2024 gori od Srbije!

Most expected goals (xG) created in the#Euro2024group stages:



1️⃣ Croatia - 6.56**

2️⃣ France - 5.88*

3️⃣ Portugal - 5.59

4️⃣ Spain - 5.54

5️⃣ Germany - 5.11*

6️⃣ Türkiye - 5.06

7️⃣ Czechia - 5.02

8️⃣ Belgium - 4.38

9️⃣ Poland - 4.16*

Switzerland -…pic.twitter.com/DCMMdtXZvL