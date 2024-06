"Ja sam posljednji koji bi angažovao hrvatski avion" Prva poruka iz FSS o skandalu na letu reprezentacije na EURO

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije oglasio se o propustu u organizaciji puta reprezentacije u Njemačku.

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Jovan Šurbatović saopštio je poslije povratka sa EURO 2024 da podnosi ostavku i govorio je o skandalu koji se dogodio prilikom odlaska nacionalnog tima na Evropsko prvenstvo. Tada je na avionu bilo hrvatskih obilježja i predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla je će insistirati na odgovornosti pojedinih zbog toga.

Poslije sletanja u Beograd u sredu uveče, Šurbatović je ovako govorio o tom slučaju:

"Nije, vjerujte, niko nije znao, ni ja, niko ko je ušao u avion nije mogao da pretpostavi. Niti krivim tim-menadžera. Bila je angažovana njemačka kompanija koja je poslala avion koji ima negdje spolja neku oznaku. Ponavljam, unutra to nije moglo da se nikako vidi. Kada stvari u sistemu zakažu, ja kao generalni sekretar nemam nikakav problem i spreman sam da prihvatim odgovornost. Te stvari se dešavaju, desile su se, da li je to bila politička provokacija, namještaljka... Svakako je skandal", rekao je gensek Saveza.

"Ja sam posljednji čovjek u Srbiji koji bi angažovao hrvatski avion. Znate svi moj 'bekgraund' i svi koji me dobro poznaju, znaju da to nikad svjesno ne bih uradio. Isto tako stojim iza svog saradnika koji je angažovao taj avion i nikako nije mogao da zna da će to neko da uradi. Ne želim da iko podmeće da je postojala bilo kakva svijest ili namjera, ali slažem se da nije smjelo da se desi i svi smo spremni da prihvatimo odgovornost, ja prvi", dodao je Šurbatović.

Taj propust izazvao je ljutnju predsjednika države Aleksandra Vučića, koji je bio prisutan u avionu neposredno pred poletanje, da bi poželio sreću ekipi. O tome je govorila predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

"Mogu da pretpostavim da se nije govorilo o tome da se ne bi uznemiravala reprezentacija Srbije dok igrači igraju i bore se za Srbiju. Ali tačno je da se dogodilo. Da je sramota, sramota je. Predsjednik Vučic je, rekla bih, bio očajan zbog toga i izuzetno ljut. Očekujem da se identifikuju odgovorni i da se vidi zašto se to desilo. Imamo svi našu Er Srbiju i uvijek putujemo Er Srbijom i kad predsednik Srbije putuje na daleka putovanja, kao u Kinu, uvijek ide Er Srbjom jer je to naš ponos kad sletimo sa svojom zastavom na avionu. Ne znam zašto se to desilo, ali znam da se desilo i da se nije govorilo o tome da se ne bi uznemiravao tim i apsolutno je potrebno da se utvrdi odgovornost", rekla je Brnabić za "TV Hepi".

Reprezentacija Srbije doputovala je u Beograd u sredu uveče i tako završila još jedan neuspješni boravak na velikom takmičenju - bez pobjede, sa samo jednim postignutim golom i ponovo bez plasmana u drugu rundu, koji srpski tim nije izborio u 21. vijeku - ni na jednm velikom turniru. Selektor Stojković zbog toga je govorio sa novinarima o svojoj eventuanoj ostavci.

Pogledajte fotografije sa povratka ekipe u Beograd:

