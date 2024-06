Zašto je Srbija letjela hrvatskim avionom? Piksi se oglasio o propustu FSS koji je izazvao buru

Dragan Stojković pričao je i o propustu koji se dogodio prije odlaska na Evropsko prvenstvo.

Reprezentacija Srbije vratila se u Beograd posle ispadanja sa Evropskog prvenstva. Po sletanju selektor Dragan Stojković razgovarao je sa srpskim medijima. Bilo je dosta tema, od njegovog ostanka na klupi, preko neefikasnih igara i rane eliminacije, pa sve do organizacionog propusta koji se dogodio prilikom odlaska u Nemačku.

Na EURO je srpski tim otišao avionom hrvatske avio-kompanije sa hrvatskim obilježjima o čemu je pričala i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Jedno od pitanja za Piksija bilo je upravo o tom detalju, upitan je kako to komentariše. "To sam kasnije čuo. Neka komentator ima posao. Zašto bih se ja kao trener time bavio? Niti organizujem niti me to interesuje", kratko i jasno je rekao Stojković.

O tom skandalu sa avionom opširnije je govorio Jovan Šurbatović, odlazeći generalni sekretar Saveza koji je najavio svoju ostavku.

"Nije, vjerujte, niko nije znao, ni ja, niko ko je ušao u avion nije mogao da pretpostavi. Niti krivim tim-menadžera. Bila je angažovana njemačka kompanija koja je poslala avion koji ima negdej spolja neku oznaku. Ponavljam, unutra to nije moglo da se nikako vidi. Kada stvari u sistemu zakažu, ja kao generalni sekretar nemam nikakav problem i spreman sam da prihvatim odgovornost. Te stvari se dešavaju, desile su se, da li je to bila politička provokacija, namještaljka... Svakako je skandal", rekao je on.

Evo šta je Brnabić rekla o hrvatskom avionu

Predsjednica Skupštine Ana Brnabić govorila je jutro poslije eliminacije o angažovanju hrvatske avio-kompanije za let Srbije u Njemačku.

"Mogu da pretpostavim da se nije govorilo o tome da se ne bi uznemiravala reprezentacija Srbije dok igrači igraju i bore se za Srbiju. Ali tačno je da se dogodilo. Da je sramota, sramota je. Predsjednik Vučic je, rekla bih, bio očajan zbog toga i izuzetno ljut. Očekujem da se identifikuju odgovorni i da se vidi zašto se to desilo", rekla je predsjednica Skupštine o tom slučaju na "TV Hepi".

"Imamo svi našu Er Srbiju i uvijek putujemo Er Srbijom i kad predsjednik Srbije putuje na daleka putovanja, kao u Kinu, uvijek ide Er Srbjom jer je to naš ponos kad sletimo sa svojom zastavom na avionu. Ne znam zašto se to desilo, ali znam da se desilo i da se nije govorilo o tome da se ne bi uznemiravao tim i apsolutno je potrebno da se utvrdi odgovornost", dodala je Brnabić.