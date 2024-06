Dragan Stojković Piksi oglasio se poslije povratka iz Njemačke.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Reprezentacija Srbije stigla je na beogradski aerodrom poslije pravog putešestvija iz Minhena poslije Evropskog prvenstva. Čekali su više od pet sati na aerodromu i konačno su došli u srpsku prestonicu. Tamo su ih sačekali predstavnici medija.

Dragan Stojković prihvatio je da razgovara za srpske medije. Jedno od prvih pitanja bilo je da li će ostati na mjestu selektora. "Vidjećemo, ja volim svoju zemlju, ali se ne držim kao pijan plota. Niti živim od ovog posla. Volim da radim za svoju zemlju, da pomažem, sjetite se kada sam došao prije tri godine, došao sam i riješio probleme, bez ispaljenog metka, korak po korak. Uradili smo sve što smo obećali. Razumijem nezadovoljstvo i frustraciju. Ako je neko nezadovoljan, onda sam to ja. Ja to ne smijem da izražavam, kako se osjećam u duši to je moja privatna stvar i to nikoga ne treba da interesuje. Ne postoji tragedija u sportu niti fijasko niti debakl. Debakl je kada te neko dobije 7:0 i pijančiš po Augzburgu i Minhenu i tučeš se na treningu. Toga nije bilo. Skandali su to. To niko nije radio, ja sam ponosan na to."

Pojavile su se spekulacije da nekoliko igrača neće da igra više za reprezentaciju dok je on selektor (Rajković, Tadić Mitrović i Sergej Milinković-Savić). "Ooooo... Pitajte to njih. Te dezinformacije neću da komentarišem, neka to kažu zvanično. Tražite da pravite probleme tamo gdje ih nema. Ja razumijem medije. Ovo je idealna prilika. Čekali ste neuspjeh, udarajte. Nemojte da se lažemo, čekali ste svi. Negativne stvari donose tu neku vrstu interesovanja."

Vidi opis "Pravite problem, čekali ste neuspjeh!" Piksi ljut sletio u Beograd - Ko neće da igra dok sam selektor!? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 8 / 8

Na konstataciju da su "orlovi" igrali loše u Njemačkoj je burno reagovao. "Po tebi smo loši, po meni nismo loši. Ne možeš da kažeš da momci nisu izgarali i da se nisu borili. To je najvažnije, da daješ sve od sebe. Tu vrstu kritika, slobodno. Ja sam tu da primam udarce bez ikakvog problema", zaključio je Piksi.