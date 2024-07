Bivši igrač Zvezde protiv Piksija, podržao Tadića: Rekao bih selektoru "ne računajte na mene"!

Po mišljenju bivšeg fudbalera Crvene zvezde, Tadić je trebalo da odgovori Piksiju ultimatumom!

Evropsko prvenstvo u fudbalu stiglo je do polufinala, reprezentacija srbije završila je učešće još u grupnoj fazi, ali se u domaćoj javnosti i dalje priča o dešavanjima u Nemačkoj. Posebno o odnosu koji su imali selektor Dragan Stojković Piksi i kapiten Dušan Tadić, koji je iz uloge lidera tima "prebačen" u ulogu rezerviste.

O tome da bi Tadića "vratili kući" prethodnih dana su pričali nekadašnji Piksijevi saigrači Dragiša Binić i Dejan Savićević, a sada je stiglo i potpuno drugačije mišljenje. Nekadašnji reprezentativac Dragan Mladenović, svojevremeno defanzivni vezni Crvene zvezde, istakao je da bi on na Tadićevom meču saopštio selektoru da više ne računa na njega ukoliko nije starter!

"Nelogično mi je da dođeš na utakmicu da ne znaš da igraš. To je tek onda apsurd ako je tako bilo. Mislim da nije bilo tako. Ne znam... Ako dođe do toga, ja bih rekao: ‘Selektore, ja sam ipak kapiten, smatram da treba da igram, ako me ne stavite da igram, slobodno nemojte da me stavite ni u sljedećoj utakmici, zaboravite na mene'", rekao je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dragan Mladenović u emisiji "Sportlajt"

Podsjećamo, kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić počeo je na klupi za rezervne igrače meč provig kola protiv Engleske i zatim u finišu odigrao 29 minuta. Protiv Slovenije je na terenu proveo 82 minuta, dok je protiv Danaca igrao 45 minuta. Tadić je apsolutni rekorder Srbije po broju nastupa u nacionalnom timu sa 111 mečeva, a ovo mu je bilo treće veliko takmičenje - nakon dva Mundijala upisao je u CV utakmice i na Evropskom prvenstvu.