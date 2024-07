Fudbal postaje sve dosadniji, svemu ovom dolazi kraj! Dramatična poruka slavnog trenera - nestaju veliki igrači

Slavni trener uputio upozoravajuću poruku o budućnosti fudbala.

Izvor: Twitter/Juani Jimena

Selektor reprezentacije Urugvaja, slavni trener Marselo Bijelsa, iznio je dramatično upozorenje da će fudbal postati sve siromašniji i da će biti sve manje igrača i igre koja zaslužuje da bude gledana.

Legendarni trener, od koga je svojevremeno fudbal učio i Pep Gvardiola, smatra da će trenutno, "vještačko" povećanje gledanosti u jednom trenutku stati i da će cijeli sport biti u problemu. Razlog tome on vidi u činjenici da biznis pobjeđuje fudbal i apeluje da se tome stane na put. Pročitajte dio njegov dramatičnog izlaganja sa turnira Kopa Amerika u Sjedinjenim Državama, gdje je njegov Urugvaj na penale pobijedio Brazil u četvrtfinalu.

"Fudbal ima sve više i više gledalaca, ali postaje sve manje i manje atraktivan. Ono što je napravilo ovu igru najboljom na svijetu više nije najvažnije. A, onda će taj proces biti završen"

"Bez obzira na to koliko ljudi gleda fudbal, ako ne obezbijedite da je to što ljudi gledaju nešto zadovoljavajuće, onda će jedina korist biti poslovna. To je zato što biznis interesuje samo to koliko ljudi gleda. Ipak, za nekoliko godina, biće manje igrača koji zaslužuju da budu gledani i onda će svi manje uživati u igri koju će igrati i ovo trenutno, veštačko povećanje gledanosti biće gotovo", upozorava Bijelsa.

"Fudbal nije samo pet minuta 'hajlajtsa', najzanimljivijih dijelova utakmice. Fudbal je mnogo više od toga, to je kulturni izraz, način identifikacije. Možda ima Urugvajaca koji samo gledaju najzanimljivije detalje utakmica reprezentacije, ali to nema veze sa suštinom zbog koje se populacija zaljubila u fudbal, najznačajnijji znak identifikacije koji ljudi imaju"

"Mislim da bi trebalo da ignorišemo scenario koji nam predlažu, gdje će kontroverza, optužba, utvrđivanje ko je kriv, postati opsesija koja pogoršava atmosferu u kojoj bi fudbal trebalo da bude igran"

Ko je Marselo Bijelsa?

Marselo Bijelsa (68) bio je svojevremeno defanzivac Njuels Old Bojsa u Argentini i član olimpijske selekcije (U23) svoje zemlje, a trenersku karijeru počeo je davne 1982. godine kao skaut Njuelsa. U istom timu je 1990. postao čef stručnog štaba, a zatim je vodio Atlas i Ameriku u Meksiku, Velez Sarsfild u Argentini prije dolaska u Evropu i preuzimanja Espanjola 1998. Iste godine postao je selektor Argentine i bio je to do 2004. godine, poslije čega je vodio Čile do 2007.

Značajan trag ostavio je u Evropi vodeći Atletik Bilbao od 2011. do 2013, poslije čega je radio u Olimpik Marseju, Laciju, Lilu, uveo je Lids u Premijer ligu tokom četiri sezone u tom timu (2018-22), a 2023. prihvatio je poziv da bude selektor Urugvaja, kao tek drugi stranac koji obavlja taj posao. Pod njegovim vođstvom, ta selekcija je prvi put ostvarila dvije rekordne pobjede protiv Brazila i Argentine. Prati ga nadimak "El Loco" (Ludak).