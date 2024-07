Nije dosudio penal za Njemačku, odmah "otjeran" sa EURO 2024

Entoni Tejlor više neće suditi na ovom Evropskom prvenstvu,.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Digla se velika buka oko nedosuđenog penala kod igranja ruke Marka Kukurelje u produžetku četvfinala meća Njemačke i Španije u četvrfinalu Eura, a sada engleski mediji navode da je arbitar sa tog meča Entoni Tejlor poslat kući i da više neće suditi na Evropskom prvenstvu.

Iako selektor Njemačke Julijan Nagelsman nije imao primjedbe na to što Tejlor nije dosudio penal već mu je smetalo što su pravila takva da dozvoljavaju da se nešto tako dogodi, ipak je Tejlor platio ceh svojoj odluci. Navodno je čak 32.000 navijača potpisalo peticiju da se on ukloni sa Eura, a to se očigledno i desilo. Navodno su Nijemci odmah poslije meča tražili objašnjene od Tejlora i to tako što je asistent Julijana Nagelsmana Sandro Vagner otišao u sudijsku svlačionicu i tražio da se odluka objasni. Ipak nije bilo povišenih tonova, već samo razmjene mišljenja.

Što se tiče nastavka turnira navodno je prvi favorit da sudi finale Italijan Danijele Orsato, a drugi sudija kome se daje šansa da bude arbitar na finalu je Poljak Šimon Marčinjak koji je sudio finale Svjetskog prvenstva 2022. godine između Francuske i Argentine.

(MONDO)