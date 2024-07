Ima 41 godinu, igra na OI i ne planira da stane! Biće još dvije godine u najjačoj ligi Evrope!

Marselinjo Uertas neće da stane!

Godine su samo broj, a i lako je kad znaš! Marselinjo Uertas ima 41 godinu, ali ga to nije spriječilo da nastupi za Brazil na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre i da pomogne ekipi Ace Petrovića da dođe do turnira u Lilu. A onda je riješio da potpiše novi ugovor i to dvogodišnji!