Prelazni rok za Borac još nije završen: U ofanzivi "škripi", traže se klasični i krilni napadač

Banjalučani imaju mnogo novih igrača, ali "potrebno je vrijeme da se kockice u igri poslože na pravi način", kaže sportski direktor "crveno-plavih" Oliver Jandrić.

Borac je ovog ljeta pretrpio brojne promjene. Otišao je trener Vinko Marinović, na njegovo mjesto sjeo je Mladen Žižović, dok je velikih promjena bilo i u igračkom kadru.

Šampion BiH uspješno je započeo nastup na međunarodnoj sceni. Na prvoj stepenici ka Ligi šampiona eliminisan je albanski prvak Egnatija, a u Borcu sada žele dodatno da se pojačaju pred naredne evropske izazove, ali i sve ono što ih očekuje na domaćoj sceni.

S tim u vezi, svakodnevno se radi na dovođenju novih pojačanja, a kako ističe sportski direktor Oliver Jandrić, spisak novih akvizicija u Platonovoj još nije finiširan.

"Za nas prelazni rok još uvijek nije gotov. Intenzivno radimo na dolasku klasičnog napadača, ali i igrača na krilnoj poziciji i još jednog u veznom redu. Što se tiče zadnje linije, ne želimo da žurimo. Enver Kulašin je pokazao da može adekvatno da pokrije bekovsku poziciju. Na štoperskim imamo Majersa, Karolinu, Pejovića i Šušića, ali postoji ideja da u odbranu dovedemo još jednog štopera. Radimo planski sa željom da ekipu pojačamo na onim pozicijama na kojima stručni štab insistira. Sve što smo do sada uradili tokom prelaznog roka urađeno je ciljano i rezultati će biti vidljivi. Potrebno je vrijeme da se kockice u igri poslože na pravi način, ali za sada sve ide u dobrom smjeru", rekao je Jandrić, a prenosi klupski sajt.

Jandrić ističe da u Borcu znaju kakvi su im igrači potrebni - oni koji će dati sve za klub.

"Želimo da dovedemo igrače koji imaju borbeni karakter, želju za dokazivanjem i igrače koji će, u svakom trenutku, dati sve od sebe na terenu. Podsjetiću da su i prošle godine kolale razne priče, da je javnost bila skeptična, bilo je i zluradih komenatara tokom prelaznog roka, a na kraju smo osvojili titulu i igrali finale Kupa BiH. Sada smo u kvalifikacijama za Ligu šampiona ostvarili istorijski uspjeh i izborili još minimalno šest evropskih utakmica. Tražim samo malo strpljenja, a neka vrijeme i rezultati sude o potezima koje vučemo. Svi smo, u klubu, na istom zadatku-da ekipa bude najbolja moguća i da se borimo za trofeje kao i do sada. Naš cilj je jasan i daćemo sve od sebe da ga ostvarimo."

Kako ističe, niko nema zagarantovano mjesto u timu i da svaki pojedinac mora da se bori za svoju poziciju.

"U fudbalu se ne živi od starih zasluga. S prvim danom priprema za novu sezonu svi igrači su imali istu startnu poziciju da se izbore za svoje mjesto u timu. Stručni štab je taj koji donosi procjenu i konačnu odluku o tome ko će da igra od prve minute, a ko ulazi sa klupe. Igrači su ti koji na treningu treba da se nametnu stručnom štabu. Zdrava konkurencija može samo da donese napredak čitavoj ekipi. U našem timu nema mjesta za nezadovoljstvo, a oni koji nisu spremni da se bore za svoju poziciju u ekipi možda je i bolje da nisu sa nama. Ne upirem prst ni u koga, ali kažem da svaki igrač mora da se bori za svoju poziciju i da nam trebaju igrači koji su motivisani do krajnjih granica za konačan uspjeh našeg kluba", tvrdi Jandrić.

Iako je reprezentativac Malte Šon Dimek predstavljen kao novi igrač Borca, on se nije zadržao u Banjaluci i već je napustio grad na Vrbasu.

"Šon je zbog porodičnih razloga zatražio sporazumni raskid ugovora. Nismo htjeli da mu pravimo dodatni problem i izašli smo mu u susret."

Borac čeka dvomeč sa PAOK-om. Odavno Banjalučani nisu imali rivala sa tako zvučnim imenom.

"Uveliko se spremamo za utakmice sa PAOK-om. Ekipa je motivisana da se pokaže u najboljem svjetlu, a posebno se radujem revanšu u Banjaluci. Naš grad i naši navijači su dugo čekali jedan ovakav spektakl i uvjeren sam da će Gradski biti dupke pun. Zaslužili smo rivala poput PAOK-a na evropskoj sceni. Dug put se prevalio. Kad se sjetim Rio Avea, pa Kluža i Austrije, sve nam se to vratilo u Elbasanu. Predstojeći dvomeč je nagrada za sve što smo uradili, ali sa druge strane imamo jednu veliku obavezu da protiv renomiranog rivala pružimo dvije partije za pamćenje. Da li će to biti dovoljno za novo čudo - ne znam, ali znam da nećemo odustati do zadnjeg sudijskog zvižduka", naglasio je Jandrić.

