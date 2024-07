Dinamo Kijev stigao u Srbiju: Evo kako je izgledala konferencija Ukrajinaca na Partizanovom stadionu

Predstavnici Dinamo Kijeva održali su konferenciju za novinare u Beogradu. Ovog puta, nije bilo čitanja saopštenja, ni priče o zločinima, ratu

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Uoči i poslije prve utakmice Partizana i Dinamo Kijeva, u ukrajinskom klubu su čitali saopštenja i oglašavali se na klupskom sajtu, oštro kritikujući crno-bijele zbog puta na pripremni turnir u Moskvu. Govorili su tada o ubijenoj i sakaćenoj ukrajinskoj djeci u ratu sa Rusijom, o žrtvama, zločinima, odbili da se pozdrave sa igračima Partizana... A, sad su došli u Beograd, na revanš.

Trener Oleksandar Šovkovski (49) i napadač Andrej Jarmolenko (34) za konferenciju za novinare na stadionu Partizana nisu spremali saopštenja, niti ih čitali u ime kluba kao prošle nedelje. Govorili su samo o fudbalu i revanšu posle svoje ubjedljive pobjede 6:2 u Poljskoj.

"Naravno, prva utakmica ima veliki značaj, ali profesionalci ne bi treblao da prave razliku između pobjeda i poraza, već bi trebalo da se pripremaju za bilo koju utakmicu sa maksimalnom željom da pokažu svoje najbolje kvalitete – kako pojedinačno svakog igrača, tako i timske kvalitete u cjelini. Zato smo se za ovu utakmicu pripremali sa velikom željom da pokažemo dobru igru, naše borbene kvalitete. Kako kažu, odigrali smo samo prvo poluvrijeme, a drugo će već sutra na ovom stadionu", rekao je Šovkovski.

Na pitanje da li će praviti promijene u timu, trener Dinamo Kijeva rekao je da će tek donijeti odluku o sastavu. "Trenutno samo Oleksandr Timčik nije uključen u sastav za meč. Umjesto toga, timu su se pridružili Taras Mihavko i Matvej Ponomarenko, koji su se takmičili na Evropskom prvenstvu za mlade. Već se spremaju zajedno sa ekipom. Dakle, svi su u redu i pripremaju se za predstojeću utakmicu. Što se tiče startne postave, odlučićemo večeras ili sutra ujutru ćemo izvršiti određena prilagođavanja. Ali o tome ćete saznati prije meča".

Napadač Dinamo Kijeva, Andrej Jarmolenko rekao je da neće biti teško spremiti se poslije ubjedljivog trijumfa u prvom meču. "Generalno, nije teško. Mi smo profesionalci, znamo da prolazi ekipa koja pobijedi u ukupnom rezultatu i zato se spremamo za ozbiljnu utakmicu. Dobro je što smo u prvom meču ostvarili takav rezultat, ali sutra će biti sasvim druga utakmica".

On je još jednom zahvalio navijačima na podršci u prvom susretu. "Naravno, želio bih da se zahvalim našim navijačima, Ukrajincima, koji su došli na ovaj meč i podržali nas. Ali ne bih sada da pričam o prvom meču, jer je to već istorija i treba da se pripremimo za predstojeći meč kao da će to biti tek prva utakmica u dvomeču. Moramo zaboraviti taj rezultat i izaći da igramo dobar fudbal i dobijemo meč", rekao je Jarmolenko.

Utakmica Partizan - Dinamo Kijev počeće u 20 časova, pobjednik će igrati u sljedećoj rundi protiv Glazgov Rendžersa, a poraženi protiv Lugana u kvalifikacijama za Ligu Evrope.