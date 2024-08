Barbarez saopštio spisak za Ligu nacija: Napravili smo prvi korak, sada idu ozbiljnije utakmice!

Selektor BIH saopštio spisak igrača za septembarske duele sa Mađarskom i Holandijom u Ligi nacija.

Reprezentaciju BIH očekuju nastupi u Ligi nacija, a selektor Sergej Barbarez saopštio je spisak igrača na koje računa za septembarske duele sa Holandijom 7. Septembra, te tri dana kasnije protiv Mađarske.

Na spisku su golmani Nikola Vasilj, Kenan Pirić i Osman Hadžikić.

"Ništa novo, pokušavam da bude stabilni u tom sektoru. Imali smo mali problem sa povredom Nikolinom, sada je spreman. Kenan je promijenio ekipu, standardan je i osman je svakako standardan i sigurno da je dio naše priče", obrazložio je Barbarez.

Kada je u pitanju odbrana, pozvani su Sead Kolašinac, Nikola Katić, Jusuf Gazibegović, Amar Dedić, Nihad mujakić, Stjepan Radeljić, anel Ahmedhodžić. Denis Hadžikadunić i Ermin Bičakčić.

"Kolašinac je imao povredu malu, ali biće za 10 dana sanirana i igraće pred okupljanje. O Nikoli ne moramo previše pričati, odlično je startao sezonu. Naši bekovi sigurno idu svojim putem, gledali smo ih na utakmicama. Vrlo sam zadovoljan Mujakićem i biće dio ove priče dok bude rario i trenirao ovako kako radi. Stjepan, Anel, Denis su igrači koji su već provjereni. Igraju u svojim timovima. Bičakčića trebamo zbog njegovog iskustva, odnosa prema reprezentaciji i važan dio je ptiče“, istakao je selektor BIH.

U veznom redu su Rade Krunić, Haris Hajradinović, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Dario Šarić, Denis Huseinbašić, Dal Varešanović, Dženis Burnić, Armin gigović, Ifet Đakovac i Esmir Barjaktarević.

"Dva su nova imena Ifet i Esmir, to su momci koje pratimo duže vrijeme i s kojima želimo napraviti iskorak, pogotovo sa Esmirom. Na kraju je presudila moja želja, preuzeli smo taj rizik, mlad igrač, ali igrač sa velikim kvalitetima, vidjećemo kako će se ukloptii, nadamo se najboljem. Đakovac će nam dobro doći, donijeće dosta stvari, njegova energija i voljni momenat su ono što nam se svidjelo. Rade je izašao iz povrede, nije igrao zadnje dvije utakmice, ali je spreman i on je jedan od lidera ekipe. Imamo mali problem sa Benjaminom, ali to uzimamo na sebe, jer je vrlo važan za nas zbog njegovih igračkih i ljudskih kvaliteta. Vidimo u njemu veliki potencijal i veliki oslonac u narednih 10 godina. Ivan Bašić je odigrao samo jednu utakmicu, svojom kvalitetom će nam značiti, daćemo mu prostora. Zadovoljni smo igrama u Rusiji. Vrlo me raduje što je Gigović u Bundesligi, imaću uvid u njegov rad, to je igrač kojeg smatramo jednim od glavnih stubova u narednih desetak godina".

U napadu je očekivani trojac; Edin Džeko, Ermedin Demirović i Haris Tabaković.

"Vidimo svi koji je Edinov voljni momenat što se tiče fudbala i što se tiče reprezentacije, takve ljude treba da zadržimo. Ermedin je promijenio klub, veliki iskorak za njega i vrlo smo zadovoljni. Sutra ćemo gledati Superkup Njemačke i vidjećemo ga u novoj ulozi, novoj ekipi... Haris Tabaković je igrač koji me vrlo dojmio u junskom terminu. Igrač koji zna šta radi, zašto je tu i koji će uvijek biti uz nas", objasnio je Barbarez koji je rekao da zbog eventualnih napredviđenih okolnosti ima i još dodatna tri igrača, a to su Nail Omerović, Adrian Leon Barišić i Emir Karić.

APLAUZ ZA BORCA I ZRINJSKI Barbarez je čestitao Borcu i Zrinjskom na uspjesima u evro-kvalifikacijama. "Veliki aplauz za Borca i Zrinjski. Sigurno da je velika stvar za nas, nadam se da će Zrinjski nastaviti taj put i ponovo igrati grupnu fazu. Vidite kako može novac da se investira, to može da bude primjer za sve klubove u BIH".

Na pitanje da li bi više volio da reprezentacija ima lakši raspored protiv nekih malo lakših protivnika Barbarez je odgovorio:

"Bolji uvid nego kroz ove utakmice ne mogu dobiti. Rekao sam i ranije veliki razlog je ovih osam utakmica za moj angažman, Samo ovakve velike utakmice tu možemo da vidimo ko šta može i vidimo ko može da naprave iskorak.

Kada je u pitanju reprezentacija od njegovog okupljanja Barbarez nije želio da odmah izvodi zaključke.

"Analizu mogu da dam kad svih osam utakmica odigramo. Bitno je da ova ekipa napreduje. Ne bih da se poredimo sa tim 'malim reprezentacijama' sa EURA. Moramo biti realni, realnost nam je najvažnija stvar. Ne treba se sramotiti da smo 70 i neka država na svijetu i da smo tu zasluženo. Važno je da napredujemo kao cjelina. Nije jednostavno, ali stvorio se nekih duh i nadam se da ćemo tako da nastavimo. Ne radi se o tome da li ćemo igrati u ovom ili onom sistemu, jednostavno trebamo reset napraqviti, da se stvori taj neki duh, imali smo dosta informacija da to nije bilo kako treba. Ogromne promjene selektora, novi sistemi, novi načini gledanja na fudbal, sve to donosi svoje. Imamo tu neku ideju kako treba da funkcioniše i to funkcioniše. Nije bezveze što smo rekli četiri godine i stavili takve ugovore, da imamo vremena da napravimo nešto, da imamo viziju... Napravili smo prvi korak, sada idu ozbiljnije utakmice, idemo sa idejom, idemo sa nekom pričom, želimo da vratimo vjeru“, poručio je Barbarez.

Spahić o "odlasku" iz stručnog štaba U medijima su se nedavno pojavile spekulacije da bi Emir Spahić mogao da napusti stručni štab reprezentacije zbog sukoba unutar FSBIH. "Problem koji je naveden, da, postojao je i to ne treba skrivati. Ja sam reagovao kako sam reagovao, nije bila priča o odlasku, ali ja jesam reagovao jer ne smatram da treba da idemo tim putem. Nije trebalo to izaći u javnost. Dotični gospodin je napravio problem, prebacio ga na viši nivo, nije tačno da je predsjednik reagovao nego je tu problem bio između uposlenika saveza. Uvijek ću pravednog zaštititi. Sve se sredilo, sve je ok, idemo dalje i to je jedino bitno. Ako se nešto dogodi, ja ću to otvoreno reći, neću ništa skrivati. Ove male problemčiće nema ni potrebe komenatrisati, to će se riješiti, nije to bio toliki problem kao što su mediji pisali", prokomentarisao je Spahić.



Zanimljivo je da će se "zmajevi" okupiti u Holandiji i tamo odraditi pripreme za mečeve Lige nacija.

"Pripreme ćemo 99 odsto raditi u Holandiji. To je bila moja želja. Okupićemo se 2. septembra u Holandiji i odraditi tamo kompletne pripreme. Najvažnije mi je da malo promijenimo, da vidimo kako to funkcioniše. Nema više baba, deda, stričeva, rođaka... Svaki kamen okrećemo, pokušavamo da nešto promijenimo. To je ideja, prihvaćena od našeg predsjednika, igrači su radosni i ako bude dobrih stvari iz te priče možda se to bude i ponavljalo", rekao je Barbarez.