Napadači Ferencvaroša ne zabijaju, ali Jansen im vjeruje! „Zadovoljan sam napadom, Pešić će igrati“!

„Uradili smo domaći, znamo kako Borac igra i uradićemo sve da napravimo dobar rezultat u prvom meču“, poručio je trener Ferencvaroša Paskal Jansen pred duel sa Banjalučanima.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Banjalučki Borac plasirao se u plej-of Lige Evrope, a tamo ga čeka ekipa Ferencvaroša, mađarskog šampiona koji je nakon što je izbacio Nju Sejnts, eliminisan od Mitjilanda u trećem kolu kvalifikacija Lige Evrope.

Mašarski šampion želi da se iskupi za ovaj neuspjeh, a pred duel sa prvakom BIH svi u prvi plan stavljaju značaj plasmana u ligaški dio Lige Evrope.

O tome je govorio i trener Ferencvaroša Paskal Jansen, koji je na konferenciji za novinare u srijedu na Grupama Areni isticao svoju ekipu, a u drugi plan sebe i svoju karijeru.

"Nije ovdje riječ o meni i mojoj karijeri i da li ću ja ostvariti taj uspjeh, već je važan Ferencvaroš. Naravno uzbuđen sam što sam trener ove ekipe. Mi ćemo uraditi sve da napravimo dbar rezultat u prvoj utakmici i spremni dočekamo revanš. Bice teško,oni su u istoj poziciji kao i mi, dogurali su do iste faze kao i mi. Gledali smo utakmice Borca, uradili amo domaći i za ovu utakmicu, kao i za sve što radimo, detaljno smo analizirali protivnika i pripremili se“, poručio je Jansen.

Trener Ferencvaroša pohvalio je borac istakavši da je to fizički jaka ekipa i da mu je par igrača skrenulo pažnju.

„Borac je fizički jaka ekipa. Karolinu poznajem, igrao je u PSV-u kada sam tamo radio, vrlo interesantan igrač. Tu je i napadač koji je visok i koji ima odlične fizičke predispozicije. Primijetio sam još nekoliko igrača koji se ističu i moja ekipa mora da im posveti pažnju što ćemo i uraditi“, rekao je Jansen.

Iako jedna od prvih zvijezda mađarskog tima, Aleksandar Pešić, nije zabio na prethodnih pet evropskih utakmica, a Adama Traore, nakon tri gola Velšanima isto tako nije zabio na posljednja četiri meča holandski stručnjak na klupi Ferencvaroša ima izuzetno povjerenje u svoje napadače.

„Jako sam zadovoljan, oni dobro rade i napreduju iz treninga u treninga. Bio bih zabrinut da nismo stvarali šanse. Bilo bi naravno lakše da oni o sve zabiju, ali ako me pitate – da, zadovoljan sam napadačima. Oni odlično rade i napreduju svakog dana“.

Jansen ne pamti po najboljem posljednje duele sa bh. klubovima, pošto je prošle godine sa AZ Alkmarom poražen od Zrinjskog u Mostaru i to nakon nevjerovatnog preokreta, kada su „plemići“ gubili 3:0, a onda stigli do trijumfa 4:3.

„Čekali ste ovaj trenutak da me to pitate“, rekao je Jansen uz osmijeh nakon našeg pitanja, a onda nastavio: „Moje prošlo iskustvo sa bh. klubom je bilo posebno. Vodili smo 3:0, imali prilike, mogli smo i do ćetvrtog, pa i petog gola, ali onda se sve promijenilo i primili smo četiri gola. To je dio fudbala, protvinik je promijenio strategiju i kada se to desi morate dai vi odgovorite na to, a mi to nismo uradili. Ostavio sam to iza sebe, sada razmišljam samo o Ferencvarošu, imam dobru ekipu i trudimo se da ostvarimo naše ciljeve“, zaključio je Jansen.

Borac i Ferencvaroš sastaju se u četvrtak u 21 čas na Grupama Areni u Budimpešti, a za sedam dana u Banjaluci će biti revanš, za koji je počela i prodaja karata.