Novi haos u Čelsiju, legendarni napadač zgrožen potezom: Pjevao rasističke pjesme, pa mu dali traku

Otkako je Roman Abramovič otišao u Čelsiju se dešavaju samo sukobi i skandali.

Kao da se u Čelsiju pod vlašću Toda Bolija ne dešava već dovoljno problema sa gomilom promašenih pojačanja i gomilom smijenjenih trenera, sada je problem i kapiten. Enco Mareska je došao na klupu i traku je dao Argentincu Encu Fernandezu, a problem sa tim je to što je on poslije osvajanja Kopa Amerike sa "gaučosima" nedavno pjevao pjesme koje su ocijenjene kao rasističke.

Sada se nekadašnji legendarni napadač Kristal Palasa i Arsenala Jan Rajt koji je istakao da je "sramota" što je Fernandez dobio takvu čast od Čelsija. Vesli Fofana, Fernandezov saigrač iz Čelsija je odmah kritikovao svog saigrača, a Fernandez mu se lično izvinio i pričao je sa ostalim saigračima kako bi objasnio svoje postupke. Fernandez je sa kapitenskom trakom zamijenio Risa Džejmsa koji je jako često povrijeđen i vjerovatno je zato zamijenjen kao kapiten.

"Čelsi... Pobogu. Sredite se, šta radite? Nema šanse da ovaj čovjek zaslužuje da bude kapiten, to je sramota. Ne igra tako dobro da bi bio kapiten, čak i da nema toga oko pjesama koje je pjevao. On nije uradio ni izbliza dovoljno da bi bio kapiten kluba, a dali su mu traku. To je sve što treba da znam o Čelsiju", rekao je Rajt.

Ipak, novi trener Čelsija Enco Mareska je objasnio svoju odluku i istakao da ne smatra da treba kažnjavati Enca Fernandeza jer je priznao grešku i izvinio se. "Ne znam za vas, ali i ja sam pravio greške u prošlosti i priznao sam ih. Ako pogriješite i priznate grešku ne treba da budete kažnjeni cijeli život. Enco je pogriješio, priznao je, za mene je to to i nemam šta da dodam", rekao je Marseka na konferenciji za medije.