Bajer do pobjede u 101. minutu! Bundesliga započela majstorijom Džake koju nije proslavio (VIDEO)

Prvi pogodak u novoj sezoni Bundeslige postigao je Granit Džaka i to na zaista sjajan način.

Započela je nova sezona Bundeslige i to kako! U prvoj utakmici sastale su ekipe Bajera i Borusije Mehnengladbah, a meč je donio mnogo drame. "Apotekari" su po ko zna koji put do pobjede stigli duboko u sudijskoj nadoknadi, no krenimo redom.