El Fardu Ben se vratio u Srbiju: U Zvezdi postao legenda, sad će igrati u Pančevu!

Nekadašnji fudbaler Zvezde El Fardu Ben obukao dres Železničara.

Izvor: Instagram/fk_zeleznicar_pancevo/printscreen

Odjeknula je bomba u Superligi Srbije - jedan od najboljih stranaca koji su ikada igrali u našoj zemlji vratio se i ponovo će nastupati u elitnom rangu. Železničar iz Pančeva saopštio je da će u narednom periodu dres tog kluba nositi El Fardu Ben, jedan od najboljih stranaca u istoriji Crvene zvezde i akter velikih uspjeha aktuelnog šampiona na međunarodnoj sceni.

Ben se u srpski fudbal vraća nakon avanture na Kipru, gde je nastupao za Apoel. Tamo je bio i teško povrijeđen, pisalo se čak i o kraju karijere koji se svakako približava, ali... Ima Ben još toga da ponudi na fudbalskom terenu, a njegovu magiju gledaće ljubitelji fudbala iz Pančeva.

"Iz male zemlje Komori, ostrvske države u Indijskom okeanu - do neslućenih visina... Do bijelog Željinog dresa! Rođen je 10. juna 1989. godine, a bio je tek drugi stanovnik grada Majot koji je počeo profesionalno da se bavi fudbalom. Svoju zemlju napustio je sa 9 godina, otišao je u Francusku i tako je počelo... Avr, Van, Verija, Olimpijakos, Levadijakos, pa kod trenera Vladana Milojevića u Panionios, pa opet Olimpijakos, Crvena zvezda, Apoel i - Železničar! Da, odjeknula je prava fudbalska eksplozija u gradu na Tamišu - novi član Železničara postao je El Fardu Ben, sada najuspješniji stranac u istoriji našeg fudbala, ali i srpski državljanin. Ben je u Zvezdi osvojio 5 titula šampiona, 2 trofeja Kupa Srbije, a jedan je od najzaslužnijih za prolaz u grupnu fazu Lige šampiona u sezoni 2018/2019, jer se još uvek pamte dva pogotka Salcburgu... Nema sumnje da će sjajni napadač predstavljati veliko pojačanje za naš tim i da je rukovodstvo Železničara uradilo sjajan posao u ovom prelaznom roku. Napravljen je spoj iskustva i mladosti. I to kakav spoj! Veliko pojačanje predstavio je predsednik kluba Zoran Naunković. Majstore, dobro došao u veliku Željinu porodicu", navodi se na društvenim mrežama kluba iz Pančeva.

Tokom prvog mandata u srpskom fudbalu, El Fardu Ben postigao je 65 golova za Crvenu zvezdu u Superligi Srbije i trenutno je drugi na listi strelaca kada je riječ o inostranim fudbalerima. Njega je u međuvremenu pretekao Rikardo Gomeš koji je Partizan napustio nakon postignutih 68 golova, pa će sada Ben imati priliku da se vrati na prvo mjesto.