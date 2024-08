Zvezda pušta igrača koji zbog nje ne krije suze: Veliki klubovi drže datu riječ, a Hvang je zaslužio to

Reprezentativac Južne Koreje In Bom Hvang jedan je od najbitnijih igrača Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će drugu godinu u nizu igrati protiv najboljih evropskih timova. Nakon što je prošle sezone imala obezbijeđeno mjesto u grupnoj fazi Lige šampiona bez kvalifikacija, ovog ljeta je kroz plej-of i preko norveškog Bode Glimta morala u društvo najboljih. Da li će tamo igrati sa ili bez In Bom Hvanga pitanje je koje od srijede uveče muči svakog navijača Crvene zvezde.

Reprezentativac Južne Koreje i jedan od najboljih fudbalera crveno-bijelih u posljednjih nešto više od godinu dana mogao bi da promijeni sredinu u samom finišu prelaznog roka. Interesovanje za njega postoji već nedjeljama, a nakon još jedne partije na vrhunskom nivou dva velikana holandskog fudbala su odlučila da konkretizuju priču oko transfera. Kako prenosi "Mozzartsport", Ajaks i Fejnord zagrizli su da dovedu fudbalera oko čijeg će transfera će se danas dogovarati klupski čelnici Zvezde. Biće razloga i za ostanak i za prodaju, ali djeluje da će više funkcionera pokušati da ubijedi Hvanga da barem do decembra nosi crveno-bijeli dres.

"Ne znam da li ostajem u Zvezdi", rekao je poslije utakmice, nekoliko minuta nakon što je zaplakao. Bio je to njegov način da se izvini za posljednje mjesto u grupi prethodne sezone, što je shvatio kao veliki neuspjeh Crvene zvezde. Delovalo je da In Bom Hvang smatra da je, zajedno sa saigračima, iznevjerio navijače u mečevima protiv Mančester sitija, RB Lajpciga i Jang bojsa, pod komandom izraelskog stručnjaka Baraka Bahara. Vjerovatno nema navijača Zvezde koji će baš Hvangu zamjeriti zbog evropskih neuspjeha, ali treba imati u vidu da on dolazi iz drugačije kulture, pa da sa drugačije tačke gledišta posmatrao korteo Zvezdinih navijača kroz Mančester pred meč protiv najboljeg tima u Evropi ili mjesto na ogradi, u njihovom zagrljaju, koje su mu namijenili nakon što je u Loznici osvojio Kup Srbije protiv Vojvodine.

I to poštovanje koje međusobno gaje In Bom Hvang i navijači Crvene zvezde moglo bi da bude adut za ostanak. Bilo je verovatno voljenijih stranaca u istoriji Zvezde, ali teško da je neko od njih bio ovoliko poštovan i teško da je neko stekao reputaciju kakvu ima Hvang. Gotovo svaki navijač Crvene zvezde danas bi mu na ulici pružio ruku, rekao da je majstor i naklonio se u duhu istočnjačkih kultura. Zaslužio je to momak koji se nalazi pred višemilionskim transferom.

Šta Zvezdi ostaje?

Ukoliko se dogodi da In Bom Hvang pojača Ajaks, Fejnord ili neki drugi tim, Crvena zvezda neće imati kompletiran tim za Ligu šampiona. Na defanzivnijim mjestima u veznom redu ostali bi samo Dalsio, Timi Maks Elšnik i Gelor Kanga, uz napomenu da bi tako defanzivno - ali prinudno - mogli da igraju Luka Ilić i Nikola Knežević. To nije dovoljno za Zvezdinu sezonu u Ligi šampiona.

Dalsio je zablistao na početku mandata u Crvenoj zvezdi, odmah nakon što ga je Vladan Milojević doveo sa Kipra, gde su sarađivali. Ipak, smanjila se uloga jednog letnjeg pojačanja kada je stiglo drugo - Timi Maks Elšnik je nakon Evropskog prvenstva potpisao za Crvenu zvezdu i praktično odmah uskočio u postavu. Njih dvojica mogli bi da igraju i zajedno, ali je vjerovatnije da će Zvezda krenuti u potragu za novim fudbalerom. Posebno kada se ima u vidu da je Gelor Kanga daleko od svog zenita i da trenutno može da bude opcija samo za mečeve Superlige.

Do kad ima vremena da se pojača?

Zato će se u kancelarijama na stadionu "Rajko Mitić" istraživati druge opcije. "Nismo razmišljali i nismo pričali o prelaznom roku. Ja sam tu da mislim o igračima koje imam", rekao je trener Vladan Milojević u srijedu uveče ili u četvrtak ujutru, ako računamo da je sa medijima pričao nakon ponoći. neko drugi se i prethodnih dana morao baviti pojačanjima crveno-bijelih u prelaznom roku, jer bi bilo šteta ne iskoristiti priliku da se ojača igrački kadar.

Sportski sektor predvođen Mitrom Mrkelom i Markom Marinom sigurno će ponuditi opcije treneru Vladanu Milojeviću, koji će presuđivati o novom centralnom veznom fudbaleru Zvezde. Prelazni rok u srpskom fudbalu trajaće do 13. septembra i srpski klubovi imaće dvije nedjelje više nego veći dio Evrope da angažuju pojačanja. Primjera radi, to je slučaj bio i prošlog ljeta, kada je u klub stigao In Bom Hvanga nakon što mu je propao transfer oko kojeg se danima pregovaralo. Želio je da promijeni sredinu, a Olimpijakos ga je na kraju prodao u Beograd gdje je postao jedna od najuticajnijih figura tima.

Problem je što za Ligu šampiona nema toliko vremena. Konačni rok za prijavu fudbalera koji će igrati grupnu fazu elitnog evropskog takmičenja je 3. septembar, pa u Zvezdi praktično imaju samo nekoliko dana da "pronađu", a zatim i dovedu igrača koji će biti jedno od najvećih ljetnih pojačanja i nasljednik In Boma Hvanga u mašineriji Vladana Milojevića. A možda i novo pojačanje stigne baš kao momak iz Južne Koreje...

Kako je uopšte Hvang završio u Zvezdi?

Finiš prelaznog roka prošle godine donio je Zvezdi reprezentativca Južne Koreje, kojeg je u Beograd privukla grupna faza Lige šampiona. Procenio je Hvang da će to biti najbolja opcija za njega nakon što je upao u sukobe sa čelnicima Olimpijakosa, koje je okrivio za propadanje transfera. Navodno, In Bom Hvang vraćen je sa aerodroma nakon što mu je propao transfer u Bundesligu, a on je zbog toga pobjesnio i zatražio od Grka da po svaku cijenu ode iz kluba.

Kako se prelazni rok završio u većini elitnih fudbalskih zemalja, nije preostalo mnogo opcija za sjajnog centralnog veznog fudbalera. Tu je na scenu stupila Crvena zvezda, koja je munjevito završila posao i Baraku Baharu dovela najbolje ljetno pojačanje. Tada su srpski klub i reprezentativac Južne Koreje postigli neku vrstu džentlmenskog sporazuma po kojem on može da napusti Beograd ukoliko stigne adekvatna ponuda - da zadovolji njegove fudbalske ambicije i da napuni kasu Crvene zvezde. Ukoliko ona postoji, vrijeme je da Zvezda pokaže da je veliki klub i izađe u susret svom fudbaleru.

Ukoliko se to desi, sa Zvezdom će se Hvang sasvim sigurno rastati u prijateljskom tonu nego, kao jedan od omiljenih likova među navijačima koji se nadaju da ipak još nije vrijeme za pozdrave. I možda će navijačima Zvezde više nego In Bomu Hvangu biti krivo što za njegove usluge ne zovu neki timovi iz Premijer lige već "samo" kultni Ajaks, jedan od najvećih klubova u Evropi.