Kad je žrijeb za Ligu šampiona, gdje je i šta čeka Crvenu zvezdu?

Crvena zvezda će već od 18 časova saznati rivale u Ligi šampiona.

Crvena zvezda se još jednom našla u Ligi šampiona, ali prvi put u ovakvoj! Mijenja se sistem takmičenja i na žrijebu koji je zakazan za četvrtak u 18 časova po srednjoevropskom vremenu i crveno-bijeli će biti dio prve sezone u novoj formi.

Pobjeda nad Bode Glimtom im je osigurala preko 18.000.000 evra prihoda, svaka pobjeda će tome dodati još 2.100.000, a remi 700.000. Iako su crveno-bijeli u trećem šeširu imaće mnogo težak posao da uzmu bodove, a cilj je vjerovatno 24. mjesto!

Kako će izgledati žrijeb, sa kim Crvena zvezda može da igra, gdje možete da pratite žrijeb? Šta je potrebno za prolazak dalje, a šta će se desiti ako crveno-bijeli ne odu u drugu fazu? Hajde da vidimo!

KAD JE ŽRIJEB, GDJE DA GA GLEDAM I ČEMU DA SE NADAM?

Žrijeb će se kao što je već rečeno održati od 18 časova u četvrtak, prenosiće ga Arena Premium 1, a biće vrlo specifičan zbog novog sistema takmičenja. Svih 36 klubova koji nastupaju su u žrijebu i svi će dobiti po dva rivala iz četiri šešira. Sva svakim rivalom će igrati jedan meč, četiri kod kuće, četiri u gostima.

KO JE U KOM ŠEŠIRU?

PRVI ŠEŠIR: Mančester siti, Bajern Minhen, Real Madrid, Pari Sen Žermen, Liverpul, Inter, Borusija Dortmund, Lajpcig, Barselona

DRUGI ŠEŠIR: Bajer Leverkuzen, Atletiko Madrid, Atalanta, Juventus, Benfika, Arsenal, Klub Briž, Šahtjor, Milan

TREĆI ŠEŠIR: Crvena zvezda, Fejnord, Sporting, PSV, Dinamo Zagreb, Salcburg, Lil, Crvena zvezda, Jang Bojs, Seltik

ČETVRTI ŠEŠIR: Slovan Bratislava, Monako, Sparta Prag, Aston Vila, Bolonja, Đirona, Đtutgart, Šturm, Brest

ŠTA ZVEZDI TREBA?

Pravi se zajednička tabela svih timova i od 36 timova, 12 ispada odmah. Grupna faza će se igrati do kraja januara, a onda će prvih osam timova ići direktno u osminu finala, a ekipe od devetog do 24. mjesta će igrati dvomeč za prolazak u tu fazu. U tom dvomeču će povlašćeni biti timovi od devetog do 16.mjesta i oni će revanše igrati kod kuće. Ekipe ispod 25. mjesta ispadaju i neće se plasirati u Ligu Evrope.

IMA LI NEKIH OGRANIČENJA?

Bukvalno jedino ograničenje na žrijebu je to što u grupnoj fazi ne mogu da igraju timovi iz iste zemlje, a takođe svaki tim može da izvuče maksimalno dva tima iz iste države. Pa tako recimo Crvena zvezda može da igra sa Real Madridom i Barselonom, ali ne i sa Real Madridom, Barselonom, Atletiko Madridom i Đironom.

