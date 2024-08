Dobili smo ponudu od 10 miliona iz Premijer lige! Zvezdan Terzić otkrio sve o transferima Crvene zvezde

Generalni direktor crveno-bijelih govorio o završnici prelaznog roka i timu za Ligu šampiona.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

FK Crvena zvezda dobila je na žrijebu za Ligu šampiona uzbudljive protivnike, jer će gostovati Milanu i Interu, Jang Bojsu i Monaku, a dočekaće Barselonu, Benfiku, PSV i Štutgart.

Komentarišući žrijeb, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je da bi bio zadovoljan sa bilo kakvim ishodom.

"Ovo smo htjeli i željeli. Igramo Ligu šampiona, protiv najboljih, ovo više nije grupa, već liga, pravi se jedinstvena tabela sa 36 klubova, dobili smo osam protivnika po meri. Dovodimo evropske veličine na Marakanu, biće spektakl. Idemo u Bern protiv Jang Bojsa, koji nam je veliki dužnik. Imamo dvije utakmice, istorijske, vodimo Zvezdu na San Siro. Zadovoljan sam. Koga god da smo izvukli, zadovoljan sam. Zvezda raste kao klub, jači smo iz godine u godinu, imamo dobre igrače , dobre momke, izvanrednog trenera. Sinoć smo pokazali da smo takmičarski tim, da možemo protiv svakog. Izborili smo se našim rezultatima da budemo ovdje gdje jesmo i nećemo se pomjeriti nikome", rekao je on za TV Arena sport u Monaku.

Upitan za finansije, Terzić nije htio o Zvezdinoj zaradi od UEFA bonusa, već je govorio o prelaznom roku. Otkrio je da su stizale bogate ponude odmah poslije pobjede protiv Bode Glimta i plasmana u Ligu šampion.

"Sačuvali smo tim, imali smo jako puno ponuda, dobili smo za Đigu 10 miliona iz Premijer lige, odbili smo. Za Hvanga, Endiajea smo takođe odbijali ponude. Želimo da sačuvamo tim, da probamo, ovo je istorijska, prva sezona u ovom formatu i hoćemo da prestavimo Crvenu zvezdu, Beograd i Srbiju u pravom svjetlu"

Da li će biti odlazaka i dolazaka? "Nikoga nećemo dovoditi i nadam se da niko neće otići do sutra u ponoć. Hoćemo u Ligu šampiona sa Hvangom i Đigom. I kad su me prije Bode Glimta pitali, rekao sam da imamo najbolji tim za 10 godina koliko sam u Zvezdi. Potrebno nam je samo dvije do tri nedjelje da se 'namjestimo', imamo dosta igrača koji se vraćaju iz povreda, dosta dobrih igrača koji nisu sa nama prošli pripreme i nemam dilemu da ćemo poslije reprezentativne pauze već 17. septembra izgledati kako treba".

Koga bi htio u prvom kolu? "Barselonu u Beogradu", odgovorio je Terzić bez previše razmišljanja.

Prema računici vještačke inteligencije, za prolaz u šesnaestinu finala ili "plej-of" moglo bi da bude potrebno šest do sedam bodova. Ipak, Terzić ne želi da se bavi kalkulacijama. "Pričali smo o tome, a dugo sam rukovodilac. Od kada vodim klubove i Savez volim da idemo korak po korak. Kalkulacije su za navijače, medije, ja hoću da budemo fokusirani, pravi, da budemo profesionalci u prvoj utakmici, pa kada prođe prva, da razmišljamo o drugom. Da odmah idemo na pobjedu i da uzmemo tri boda", kazao je on.