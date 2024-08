Crvena zvezda u elitnom društvu evropskih klubova!

Crvena zvezda jedan je od samo pet timova koji će imati predstavnike i u Ligi šampiona i u Evroligi.

Kraj avgusta donio je veliku radost navijačima Crvene zvezde jer je njihov klub jedan od malobrojnih koji ima predstavnike u dva najjača takmičenja u fudbalu i košarci. Nema mnogo klubova sa tom privilegijom:

Crvena zvezda

Barselona

Bajern

Monako

Real Madrid

To je spisak pet timova čiji će navijači uživati u najjačem takmičenju u oba popularna sporta. Sezona Lige šampiona počeće 17. kola prvim od osam kola ligaške faze, koja će trajati do 29. januara. Evroligaška 2024/25 počeće 3. oktobra i timovi će sve do proljeća u 34 kola igrati za plasman u plej-of, u čemu je vreme da crveno-bijeli ove sezone naprave iskorak.

Jedno je sigurno - navijači Zvezde gledaće vrhunske košarkaške i fudbalske timove uživo protiv svojih ljubimaca i biće to spektakli u Beogradu u narednim mesecima. Dok košarkaška sekcija sa Malog Kalemegdana mjesecima već dobro zna i spisak protivnika i raspored, fudbaleri sa "Marakane" saznaće imena protivnika na žrijebu za Ligu šampiona u Monaku. To zadovoljstvo sebi su obezbijedili pobjedom protiv norveškog prvaka Bode Glimta u srijedu na "Marakani".

