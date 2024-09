Zaboravljeni fudbaler jurio Novaka na US Openu

Novak Đoković ima novog navijača, to je Alešandre Pato.

Izvor: instagram/alexandre pato

Gdje god da se pojavi Novak Đoković neko ga traži za sliku, autogram, potpis ili razgovor. Sada je jedan nekadašnji poznati napadač podijelio slike sa US Opena i oduševljeno postavio fotografiju sa Novakom. Slikao se i sa Karlosom Alkarazom, Janikom Sinerom, Mateom Beretinijem i Tijagom Sejbotom Vildom, ali je prvo postavio sliku sa Novakom.

U pitanju je Alešandre Pato, nekadašnji napadač reprezentacije Brazila! Sa 35 godina on je već dvije godine u penziji pošto su mu povrede skratile karijeru. Ponikao je u Internasionalu, a najviše ga pamtimo iz dresa Milana za koji je igrao od 2007. do 2013. godine. Uzeo je jednu titulu sa rosonerima, sa Brazilom ima srebro i bronzu sa Olimpijskih igara, kao i osvojen Kup konfederacija. Nakon što su povrede krenule da ga muče iz Milana se vratio u Brazil, igrao za Korintijans i Sao Paulo, probao je u Čelsiju i Viljarealu, ali nije išlo. Do kraja karijere nastupao je u Brazilu, Kini i Americi.

"Kakav dan na US Openu! Hvala puno na dobrodošlici i gostoprimstvu, bilo je nevjerovatno. Ovo mi je bio prvi put na grend slemu, ali vratiću se. Imao sam čast da upoznam ove momke. Divovi!", napisao je oduševljeni Pato i postavio slike sa US Opena:

Novak Đoković je na US Open došao poslije velikog uspjeha na Olimpijskim igrama i nije uspio da se dovoljno oporavi i pripremi. Ispao je već u trećem kolu od Alekseja Popirina i zato će do kraja sezone morati da igra i da se izbori za mjesto na završnom turniru godine.